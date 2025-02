38enne accoltella il compagno a Grassina vicino Firenze durante una lite, arrestata per tentato omicidio

Infuriava una lite, poi ha afferrato una lama e ha accoltellato il compagno alla schiena. È successo a Grassina, in provincia di Firenze, dove una 38enne è stata arrestata per tentato omicidio. L’uomo, 49 anni, si trova ricoverato presso l’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. Secondo le indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita.

Accoltella il compagno vicino Firenze

Secondo La Nazione l’episodio avrebbe avuto luogo intorno all’1:30 della notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. La coppia viveva a Grassina, una frazione di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze, in un’abitazione di via Gobetti.

Tra i due sarebbe scoppiata una furiosa lite per motivi ancora da chiarire. Improvvisamente la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito il compagno alla schiena, ferendolo gravemente.

Una donna ha accoltellato il compagno alla schiena durante una lite a Grassina, alle porte di Firenze: è stata arrestata per tentato omicidio

Come riporta Qui Antella dopo l’alterco i carabinieri sono intervenuti con il Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Firenze su richiesta dei sanitari del 118.

L’uomo è stato trasportato con massima urgenza presso l’ospedale di Santa Maria Annunziata dove attualmente si trova sotto massima osservazione. Secondo Repubblica, tuttavia, il 49enne non sarebbe in pericolo di vita.

Arrestata per tentato omicidio

Dopo l’intervento dei carabinieri nell’abitazione di via Gobetti per la 38enne sono scattate le manette. La donna è stata arrestata per tentato omicidio e attualmente si trova nel carcere di Sollicciano nell’attesa dell’udienza di convalida di cui non è ancora stata fissata la data.

Le indagini dei carabinieri proseguono. Secondo La Nazione i militari sarebbero riusciti a ricostruire le dinamiche che hanno portato alla lite e all’accoltellamento, ma per il momento queste informazioni non sono note alla stampa. Non è dato sapere, ad esempio, se in quella casa vi fossero precedenti di maltrattamenti.

Il caso di Catania

Recentemente un altro fatto grave si è consumato a Catania: una donna di 34 anni era appena tornata a casa dopo una lite furiosa con l’ex fidanzato.

La donna era ancora in stato di collera, avrebbe infilato l’ingresso della sua abitazione sbattendo la porta e si sarebbe scagliata contro la figlia 14enne avventandosi su di lei con un coltello da cucina con il quale l’avrebbe colpita al braccio. La donna, che aveva tentato di rendersi irreperibile, è stata in seguito denunciata per lesioni e maltrattamenti in famiglia.