Catania, madre furibonda accoltella la figlia 14enne: la donna aveva appena litigato con l'ex compagno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una denuncia per aggressione e maltrattamenti in famiglia il bilancio di un episodio di violenza domestica avvenuto a Catania. Una donna di 34 anni è stata individuata e denunciata dalla Polizia di Stato per aver colpito la figlia di 14 anni con un coltello, dopo un litigio con l’ex compagno.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna, rientrata a casa furiosa dopo una lite con l’ex compagno, avrebbe sfogato la sua collera sulla figlia. Dopo aver sbattuto la porta d’ingresso, si sarebbe diretta in cucina, dove avrebbe preso un lungo coltello e colpito la ragazza al braccio, provocandole una ferita di 8 centimetri.

Intervento delle autorità

La giovane è stata portata al pronto soccorso di un ospedale del centro cittadino, dove è stata medicata con dieci punti di sutura. I sanitari, insospettiti dalla ferita da taglio, hanno allertato la Polizia di Stato. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono giunti rapidamente nella struttura sanitaria, dove la 14enne ha raccontato di essere stata colpita dalla madre.

Ulteriori dettagli e conseguenze

Negli stessi momenti, la ragazza ha contattato il padre, separato dalla donna, che è giunto immediatamente in ospedale. Dal racconto della giovane e del padre sono emersi ulteriori elementi legati a frequenti comportamenti aggressivi della donna. L’aggressione fisica sarebbe l’apice di un’escalation di violenze, fino a quel momento limitate ad aggressioni verbali.

Ricerche e denuncia

Dopo aver affidato la giovane al padre, i poliziotti hanno avviato le ricerche della donna, che si era resa irreperibile. Solo più tardi, è stata rintracciata nella sua abitazione, dove è stato trovato e sequestrato il coltello usato per l’aggressione. La 34enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Fonte foto: IPA