35enne trovato morto impiccato a Viterbo in pieno centro storico: il corpo appeso in piazza San Lorenzo

Tragedia a Viterbo. Un uomo di 35 anni originario del Bangladesh è stato trovato morto impiccato in pieno centro storico, in piazza San Lorenzo. Il corpo pendeva da una corda attaccata a una colonna davanti a palazzo dei Papi.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di domenica 21 luglio, intorno alle 7.30. Lo riporta ViterboToday.

A notare il corpo senza vita è stato un operatore ecologico.

L’uomo stava lavorando tra la libreria che si trova di fronte alla loggia e l’ingresso del Polo Monumentale Colle Del Duomo.

Il cadavere del giovane bengalese, residente nel Comune di Vetralla, pendeva da una corda attaccata a una colonna.

L’ipotesi di suicidio

Sul posto sono giunti carabinieri, operatori del 118, vigili del fuoco e polizia di stato.

Presenti anche agenti della scientifica.

Le primissime informazioni emerse dall’analisi delle telecamere confermerebbero l’ipotesi di un suicidio.

