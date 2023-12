15enne accoltellato dal compagno di scuola a Capoterra vicino Cagliari: è in pericolo di vita, fermato 14enne

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Gravissimo episodio di violenza davanti ad una scuola di Capoterra, alle porte di Cagliari. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato da un compagno di scuola 14enne dopo una lite. Il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, è in pericolo di vita. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.

15enne accoltellato dal compagno di scuola a Capoterra

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all’Istituto tecnico superiore “Sergio Atzeni” di Capoterra, centro di 23mila abitanti nella città metropolitana di Cagliari.

Secondo quanto riporta Adnkronos, l’episodio si è verificato verso le 14 all’esterno dell’istituto: un 14enne avrebbe colpito con una coltellata al petto un compagno di scuola di 15 anni.

L'accoltellamento in una scuola di Capoterra, in provincia di Cagliari

15enne in pericolo di vita

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate al personale del 118 intervenuto sul posto assieme ai carabinieri.

Il 15enne è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni: è in pericolo di vita.

14enne fermato dai carabinieri

Ancora tutte da chiarire l’esatta dinamica e le circostanze del grave episodio. Secondo una primissima ricostruzione, il 14enne avrebbe affrontato il compagno di scuola davanti all’istituto e gli avrebbe sferrato una coltellata al petto con un coltello da cucina.

Il giovanissimo aggressore, un 14enne di Sarroch, è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto, rischia l’accusa di tentato omicidio. In corso gli accertamenti, non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Valditara: “Grande preoccupazione”

Sulla vicenda è subito intervenuto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Quanto accaduto oggi all’uscita dell’istituto Sergio Atzeni di Capoterra, con il ferimento di un giovane studente durante una lite, desta grande preoccupazione“.

“Siamo in contatto costante con la direzione scolastica regionale – scrive su X – per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell’evento”.

“Questo ennesimo fatto di violenza – conclude il ministro – evidenzia ancora una volta la necessità di riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole. Auspico che quanto prima il Parlamento approvi il disegno di legge sul voto in condotta e le misure riparative”.