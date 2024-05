10 arresti a Bari per sfruttamento della prostituzione di ragazze minorenni: foto con boss criminalità

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Recente scoperta di un giro di prostituzione minorile a Bari. L’affare prende il nome di “Squad girls”, lo stesso nome presente sui social dove trovavano i clienti. Giovanissime le vittime del giro, spinte ad adescare i clienti con le proprie immagine da un gruppo di adulti: 10 gli arresti da parte della Squadra Mobile della città. Sono quattro donne e due gli uomini coinvolti. Secondo gli agenti, le giovani erano prive delle difese necessarie per evitare di finire in certi giri e sono state vittime facili di persone senza scrupoli.

Sfruttamento prostituzione: come funzionava il giro

Il giro della prostituzione minorile operava attraverso i social media, dove le giovani ragazze facevan parte della “Squad girls“. Il metodo era facile: attiravano clienti con le loro immagini. Le minorenni, ingannate dall’illusione di guadagni facili e dal fascino del lusso (che non potevano portare a casa per il rischio di essere scoperte dai genitori), si trovavano coinvolte in serate tra alcool e droghe.

Queste pagate con denaro contante o carte di credito. Le cifre erano piuttosto alte. I clienti sapevano di trovarsi con ragazze appena adolescenti, lo si evince da alcune intercettazioni in cui si discute proprio dell’età di queste (come nel caso del professore denunciato a Roma).

Le foto con boss della criminalità

Oltre allo sfruttamento sessuale, gli inquirenti hanno scoperto qualcosa di ancora più pericoloso: le giovani vittime posavano in foto con esponenti di spicco della criminalità organizzata barese.

Questo non solo mette in luce l’estensione della rete criminale del giro di prostituzione, ma conferma anche la natura estremamente pericolosa degli incontri per le ragazze, esposte non solo a sfruttamento sessuale, ma anche a possibili ritorsioni da parte di criminali.

10 arresti a Bari

Le indagini hanno portato all’arresto di 10 persone coinvolte nel giro della prostituzione minorile. Quattro donne e due uomini sono finiti in carcere, mentre altri soggetti sono agli arresti domiciliari o sottoposti ad altre misure cautelari. Questi individui sono accusati di aver indotto, favorito, sfruttato, gestito e organizzato la prostituzione di ragazze minorenni, mettendo a repentaglio la vita e la sicurezza delle giovani vittime.

La chiave di lettura di questa tragica vicenda risiede, dicono gli esperti, nella prospettiva di facili guadagni e nell’uso distorto dei social media come vetrina per il mercato del sesso. La polizia è intervenuta grazie alla segnalazione di una madre preoccupata.