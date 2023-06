Zlatan Ibrahimovic lascia il Milan e si ritira dal calcio: quanto ha guadagnato in tutta la sua carriera

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Arriva l’addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il calciatore svedese ha comunicato di voler abbandonare lo sport e ritirarsi a vita privata dopo 22 anni sui campi da gioco. Il patrimonio accumulato nella lunga carriera calcistica non arriva però solo dal percorso professionale.

Lo stipendio da calciatore

Prima di essere ingaggiato nella squadra del Milan, il giocatore aveva indossato 10 maglie differenti.

La prima era quella della Juventus, dove è rimasto dal 2004 al 2006, guadagnando 1,7 milioni di euro e 3 milioni di euro per la stagione successiva.

Fonte foto: ANSA L’addio del calciatore al Milan dopo l’ultima partita

Poi il passaggio all’Inter dal 2006 al 2009 con un guadagno che va da 4,5 a 12 milioni di euro nell’arco di tre stagioni e il breve ma remunerativo impiego nel Barcellona (2009-2010) per 12 milioni.

Seguono poi il Milan (2010-2012) per 9,5 milioni, il Paris Saint Germain (2012-2016) con uno stipendio da 12 a 14 milioni, il Manchester United (2016-2018) per 15 milioni e il Los Angeles Galaxy (2018-2019) per cui il giocatore ha ricevuto da 1,4 a 6,4 milioni.

Infine, il ritorno al Milan nel 2020 fino all’addio, dove ha guadagnato 7 milioni di euro a stagione, con una parte fissa più bassa nel 2023, di circa 1 milione.

Il patrimonio e gli investimenti

Oltre allo stipendio da calciatore, il patrimonio di Ibrahimovic prevede anche altro.

Nel 2017 era stimato a 32 milioni di dollari, ma sembra essere notevolmente aumentato negli anni, arrivando a 190 milioni nel 2022.

La ragione dell’aumento sembra essere legato all’investimento del denaro in diverse attività. Il calciatore ha prima lanciato una propria linea di abbigliamento, per poi investire nel settore del gaming e delle start up.

Nel patrimonio rientrano anche diverse auto di lusso, di marca Ferrari, Porsche, Maserati e Audi ma non solo, e uno yacht da 20 milioni di euro.

Lo stesso su cui ha soggiornato durante le serate di Sanremo 2021 a cui ha partecipato come co-conduttore, per le quali ha preso in totale 250 mila euro.

Gli immobili di proprietà

Sono diverse le abitazioni di proprietà del calciatore, sparse in tutto il mondo, utilizzate insieme alla moglie e i figli in occasione dei diversi cambi di squadra.

Oltre a quelle, in Svezia possiede anche l’isola di Davenso ed è anche proprietario di una chiesa ristrutturata e adibita ad abitazione, posta su quattro livelli.

Sempre in Svezia, al confine con la Norvegia, per 3 milioni di euro ha anche acquistato un bosco di mille ettari, per il quale ha ottenuto i permessi di caccia e pesca.

Tra le curiosità, il fatto che a Parigi il calciatore e la moglie faticassero a trovare una sistemazione adatta da acquistare e abbiano preferito prendere in affitto: una villa di 600 mq in pieno centro, al costo mensile di 30 mila euro, e una reggia a Versailles, con parco e posto auto, a 40 mila euro al mese.