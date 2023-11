Zio arrestato a Bari con l'accusa di violenza sessuale sulla nipotina: l'11enne stava andando dalla nonna

A Bari, uno zio di 66 anni è stato arrestato dalla squadra mobile. È accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote 11enne.

La ricostruzione dell’accusa

I fatti, secondo quanto ricostruito, risalirebbero all’estate del 2020. La vittima, residente in provincia, avrebbe raggiunto un paese vicino in cui viveva la nonna e avrebbe incontrato lo zio per strada.

Quest’ultimo avrebbe portato la piccola nipote in un luogo appartato e l’avrebbe violentata, stando all’accusa. Non sarebbe, tuttavia, l’unico episodio di questo genere: nel 2021, l’uomo avrebbe molestato la nipote durante un incontro avvenuto durante le vacanze di Natale, palpeggiandole le parti intime.

Le indagini preliminari

Le indagini, stando a quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, sono state svolte dagli investigatori della Sezione Reati contro la persona, e reati sessuali, con il coordinamento della Procura della Repubblica.

Gli investigatori hanno sentito in maniera protetta la bambina, “provata nel corpo e nella mente per quanto accaduto”.

L’arresto dello zio

L’audizione della minore, sottolineano gli inquirenti, insieme ai riscontri acquisiti con le investigazioni, hanno portato all’arresto dell’uomo.

Fonte foto: ANSA

Le indagini preliminari hanno portato all’arresto dello zio della vittima

I riscontri acquisiti con le investigazioni, anche attraverso le dichiarazioni dei testimoni, hanno infatti indotto gli inquirenti a delineare il quadro indiziario che, aggiunto alle esigenze cautelari, ha favorito l’emissione del provvedimento cautelare e quindi la carcerazione dell’uomo di 66 anni.

Ora l’uomo, zio della nipote di appena 11 anni, avrà la possibilità di difendersi in fase processuale, nel contraddittorio, e dire la sua in merito alle gravi accuse mosse contro di lui dagli inquirenti.

I dati dell’Istat sulle violenze

Secondo l’Istat, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.

Inoltre, la maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%).