Zia e nipote morte nell'incidente frontale con un camion vicino Bologna: due feriti gravi, parla un testimone

È di due morti il bilancio dell’incidente avvenuto alle porte di Bologna dove un camion e un’utilitaria si sono scontrati frontalmente. Altre due persone sono rimaste ferite, entrambe gravemente. Si indaga per ricostruire la dinamica, ma dalle prime informazioni pare che l’auto abbia invaso la corsia opposta.

Incidente a Bologna: morte due donne

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 24 ottobre poco prima delle 15:00. Teatro dell’incidente, la superstrada Nuova Bazzanese che collega Bologna con la provincia di Modena.

Le persone che hanno perso la vita sono parenti: si tratta della 51enne di Formigine Lara Cattani e di sua nipote Tiziana Brucato, di 30 anni, siciliana della provincia di Palermo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona della tragedia. L’incidente è avvenuto nel tratto fra i comuni di Crespellano e Zola Predosa.

I feriti gravi sono il figlio 26enne di Lara Cattani, che si trova in rianimazione, e la sorella gemella di Tiziana Brucato, ricoverata in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Bologna.

I quattro si trovavano a bordo della Renault Clio guidata dalla 51enne e diretta all’aeroporto di Bologna.

Poco prima di giungere a destinazione, per cause ancora da accertare, la Clio ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo un camion.

L’impatto è avvenuto non appena superata la zona industriale di via Lunga di Valsamoggia, al termine di una semicurva.

Intervento con l’elisoccorso

Il posto è stato immediatamente raggiunto da alcune ambulanze, da un’auto medica e anche dall’elisoccorso atterrato su un campo di fianco alla superstrada.

Per liberare i quattro dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Zola.

I sanitari hanno constatato sul posto la morte delle due vittime, mentre hanno stabilizzato i due feriti per poi trasferirli d’urgenza in ospedale.

Il racconto di un testimone

Il Resto del Carlino riporta il racconto di un automobilista che ha assistito alla scena.

“Fra me e loro c’era un’altra auto, ma ho visto chiaramente che ad un certo punto, in maniera inspiegabile, la macchina bianca ha superato la mezzeria ed è andata proprio di là, a colpire in pieno il camion che veniva in direzione opposta”, dice l’automobilista.

“Mi veniva da urlare: ‘cosa stai facendo? Sterza in qua…’. Certo che non mi poteva sentire, ma ho assistito ad una scena assurda, perché non c’era nessuna spiegazione per quella traiettoria fatale. Né un ostacolo, né la velocità, stavamo facendo i 60-65 all’ora“.

Illeso l’autista del camion

I mezzi coinvolti sono sotto sequestro. Illeso l’autista del camion, sebbene sotto shock. L’alcoltest effettuato su di lui ha dato esito negativo.