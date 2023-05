Zero voti per la candidata transgender Andrea Paola Iannotti a Campodimele vicino Latina: il suo sfogo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Si era candidata a Campodimele, in provincia di Latina, con l’augurio che la popolazione di ottuagenari potessero superare ogni tipo di pregiudizio, ma così non è stato. Nessun voto per la candidata transgender Andrea Paola Iannotti, uno “zero” che fa male e che la candidata di “Italia dei diritti” ha voluto denunciare.

Nessun voto per la candidata trasgender

A vincere le elezioni, con un netto distacco dagli avversari, è stato Tommaso Grossi che col 61,35% delle preferenze ha conquistato la massima poltrona a Campodimele. 281 voti sui 462 votanti per il candidato del gruppo I giovani di Campodimele, mentre nessuno è andato alla candidata Andrea Paola Iannotti.

Una situazione condivisa con altri tre candidati sindaco, se non fosse che Andrea Paola Iannotti è un’imprenditrice trasgender che si era candidata come risposta alla precedente candidatura di Mario Adinolfi a primo cittadino di Ventotene.

Una candidatura che di certo non puntava all’elezione, ma a un messaggio da dare alla popolazione. Ma lo “zero” ricevuto dai 462 votanti brucia alla candidata.

Lo sfogo dopo il voto

Nessun elettore del paese dei centenari in provincia di Latina ha votato per lei e Andrea Paola Iannotti non ha potuto nascondere la propria delusione.

“Immaginavo una cosa del genere – sostiene l’imprenditrice – ma proprio zero voti no. Me ne sarebbe bastato uno per essere leggermente superiore ad Adinolfi e combattere le discriminazioni in tutti i sensi”.

Secondo Andrea Paola Iannotti quanto avvenuto “è la testimonianza della discriminazione nei miei confronti“. La gente di Campodimele, ha raccontato, è infatti stata sempre “un po’ restia anche se io mi sono proposta sempre in modo molto carino”.

Chi è Andrea Paola Iannotti

Nato a Zurigo come Paolo, Iannotti ha deciso di avviare la transizione in età matura, dopo i 50 anni e dopo aver creato una famiglia e messo al mondo quattro figli. Una storia, la sua, che ha avuto già una grande risonanza, raccontata nelle biografia “Ho cambiato una vocale”.

Residente a Latina, dove da sempre vive e lavora come hair stylist, Iannotti prima del voto si era detta fiduciosa: “Mi stimano tutti qui perché ho sempre vissuto con dignità, mai stata un fenomeno da baraccone”.