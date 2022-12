Zelensky ha lasciato l'Ucraina ed è volato negli Usa: l'incontro con Biden e il messaggio a Putin

Volodymir Zelensky ha lasciato l’Ucraina per la prima volta da quando è scoppiata la guerra. Il numero uno di Kiev, nelle scorse ore, si è messo in viaggio verso Washington. Mercoledì 21 dicembre sarà alla Casa Bianca dove incontrerà Joe Biden di persona per un faccia a faccia.

Secondo quanto riferiscono i media americane che citano fonti anonime del governo Usa, in serata Zelensky dovrebbe poi tenere un discorso davanti al Congresso riunito in seduta congiunta.

Il Corriere della Sera aggiunge che la visita – secondo quanto raccontato da un alto funzionario dell’Amministrazione Biden in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti – “è un messaggio a Putin e al mondo“.

Poi ha aggiunto che l’inquilino della Casa Bianca non vuole fare pressioni su Kiev circa un accordo a breve con Mosca: “Il principio di Biden è: niente riguardo all’Ucraina senza l’Ucraina”.

Lo stesso Zelensky ha confermato, tramite un tweet, le notizie che erano trapelate nelle scorse ore. Ha cioè spiegato di aver lasciato l’Ucraina per atterrare in America e che terrà un discorso innanzi al Congresso.

“Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina – ha ‘cinguettato’ Zelensky -. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l’Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali“.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022