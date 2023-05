Youtuber americano fa schiantare il suo aereo per un video: rischia 20 anni di carcere per aver mentito

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ha fatto schiantare al suolo il suo aeroplano per poi pubblicare sul web un video sul suo canale da oltre 138.000 iscritti e ora rischia il carcere per 20 anni. Parliamo dello youtuber Trevor Jacob, accusato di aver intralciato le indagini federali sull’incidente aereo.

Il video da oltre 3 milioni di views

Guai in vista per lo youtuber americano Travor Jacob, che per un video sulla piattaforma ora rischia addirittura 20 anni di carcere. A essere incriminato, infatti, è un video che la stessa star del web ha pubblicato nel dicembre 2021, immagini che hanno raccolto ad oggi oltre 3 milioni di views.

Nel filmato di 12 minuti, Jacob si è ripreso alla guida del suo aeroplano negli States, ma si nota subito che qualcosa non va per il verso giusto. Nel video “I crashed my airplane”, lo youtuber sembra avere un problema tecnico e si fa espellere fuori dall’aereo con il bastone per il selfie in mano per poi atterrare in mezzo alla campagna con un paracadute.

Tutto è bene quel che finisce bene potrebbe pensare lo spettatore vedendo Jacob sano e salvo mentre il suo aereo si è schiantato da qualche parte tra le montagne, incidente che però ha insospettito i federali.

L’indagine intralciata

Dopo la pubblicazione del video, infatti, è stata aperta un’indagine per cercare di far luce sullo schianto del velivolo che Jacob ha dichiarato di non sapere dove fosse caduto. Ma lo youtuber avrebbe mentito.

Secondo quanto emerso dal lavoro degli inquirenti, l’aereo caduto tra le montagne della California non è stato trovato perché lo stesso Jacob lo avrebbe rimosso dal luogo dell’incidente. Stando a quanto riferito dai media americani, infatti, aiutato da un amico, la star del web avrebbe rimosso l’aereo pochi giorni dopo, tagliandolo in piccole parti per poi gettarlo nella spazzatura.

Insomma, un vero e proprio intralcio alle indagini federali.

La possibile condanna

Mentre il video continua a fare visualizzazioni a due anni di distanza dall’incidente, Travor Jacob rischia tanto. Secondo quanto riferito dai media americani, infatti, lo youtuber potrebbe essere condannato a 20 anni di carcere per aver ostacolato le indagini eliminando la prova principale.

La condanna, poi, si aggraverebbe dato che ha realizzato un video col fine di guadagnare denaro nell’ambito di una partnership con un’azienda. Jacob ha comunque ammesso di aver mentito quando ha riferito agli investigatori che l’aereo aveva avuto un problema tecnico.