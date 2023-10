X Factor con o senza Fedez dopo l'emorragia e l'operazione? La decisione finale dei medici in vista dei live

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Fedez torna a X Factor come giudice dopo le difficoltà di salute. A confermarlo è stato lo stesso cantante sui propri social. Sarà proprio Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, a sedere al fianco degli altri giudici: Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico durante i Live Show di X Factor 2023. Senza il “via libera” dei medici però questo non sarebbe stato possibile, come ha ricordato il cantante durante una diretta su Instagram.

Ritorno a X Factor di Fedez

Dopo 8 giorni di ricovero, il cantante Fedez torna in televisione con lo show X Factor 2023. Da poco ha festeggiato i suoi 34 anni con la famiglia ed è in fase di ripresa sia psicologica che fisica, tanto da aver annunciato il ritorno ai suoi allenamenti.

Il ritorno a X Factor è stato possibile grazie all’”ok” dei medici, che hanno permesso al rapper già diverse attività. Infatti basta seguire i Ferragnez sui social per sapere che ha da poco affrontato un viaggio in aereo verso Manchester, insieme a Chiara Ferragni, per assistere al concerto dei Blink 182 per il suo compleanno.

Fonte foto: ANSA

La visita di controllo

Nella diretta Instagram Fedez si è raccontato, come fa spesso. Ha spiegato le motivazioni dei medici, che gli hanno dato l’ok al tornare a lavoro in televisione. Il cantante ha infatti ricevuto il certificato medico per poter partecipare a X Factor.

Questo è avvenuto dopo la visita medica e di controllo, che aveva già permesso al neo 34enne di effettuare un volo per andare a vedere un concerto. “Sto meglio, e dalla prossima settimana tornerà anche ad allenarmi”, ha spiegato. Le sue condizioni di salute sono ora fuori pericolo ed è in fase di ripresa fisica dopo aver perso 10 kg durante il ricovero.

I problemi di salute di Fedez

La conferma definitiva arriva infine con l’account ufficiale di X Factor, che ha pubblicato un video nel quale sono presenti tutti i giudici delle live dello show. Tra questi anche Fedez, ripreso in un momento scherzoso con Dargen D’Amico e Morgan.

Il ritorno di Fedez dopo i problemi di salute fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan e meno fan. Il ricovero e l’intervento avevano infatti preoccupato tutti e il clima si era fatto teso anche in altri contesti, come alla Rai, che ha osteggiato l’intervista del rapper a Belve, presentato da Francesca Fagnani.