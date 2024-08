X Factor 2024 inizia il 12 settembre, l'annuncio nel nuovo spot di Sky con tutti i nuovi giudici e Giorgia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con la trasmissione di un nuovo spot, è stata presentata la nuova edizione di X Factor, che andrà in onda su Sky a partire da giovedì 12 settembre 2024. Il promo vede tutti i nuovi giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi), insieme a Giorgia, nuova conduttrice del programma.

Lo spot di X Factor 2024

È stato trasmesso il primo promo ufficiale della nuova stagione di X Factor Italia, versione nostrana del talent show musicale di origine britannica, giunto ormai alla sua 18esima edizione.

Lo spot presenta “l’invito” agli aspiranti concorrenti dai quattro nuovi giudici, ovvero Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, che sostituiranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, quest’ultimo estromesso dopo la quarta puntata dei Live in seguito ad alcuni comportamenti ritenuti inappropriati dalla produzione.

Fonte foto: IPA Sarafine, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor: la nuova stagione, la 18esima, andrà in onda a partire dal 12 settembre 2024

Lo spot di conclude con l’ingresso in scena della cantante Giorgia, che per la prima volta si calerà in una veste per lei del tutto nuova, quella di conduttrice, andando a prendere il posto di Francesca Michielin.

X Factor 2024 al via il 12 settembre

Il video promo si conclude poi il classico messaggio “Save the Date”, che rimanda alla data di inizio della nuova stagione, con la prima puntata che verrà trasmessa giovedì 12 settembre 2024.

In realtà, già da diverse settimane Sky aveva annunciato il cambio al timone, con l’ingresso di Giorgia nel team, che “ci guiderà in questa indimenticabile stagione”, lasciando già intendere che la 18esima edizione sarebbe iniziata a settembre.

Ora è anche arrivata la conferma, con la trasmissione del primo promo ufficiale dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che dal prossimo 12 settembre sarà visionabile in onda su Sky e in streaming su NOW.

Il saluto a Francesca Michielin

Come spiegato da Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, “per Giorgia e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco”.

“E non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin, che ha voluto portare il suo talento, la sua professionalità e il suo amore per la musica, ancora una volta, sul palco di X Factor conducendo le ultime due edizioni”, ha poi concluso d’Errico.

Dal prossimo 12 settembre gli appassionati potranno quindi nuovamente godere delle sfide a colpi di musica di X Factor, con nuovi giudici e una nuova conduttrice.