X Factor 2024 al via su Sky, quando e dove vedere in chiaro la prima puntata: le anticipazioni delle audizioni

Ripartirà giovedì 12 settembre la nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky che in Italia è giunto alla 18esima edizione. Tante le novità introdotte per la stagione, a partire dai nuovi giudici e per finire con l’esclusivo X Pass da assegnare ai talenti più meritevoli. X Factor 2024 verrà trasmesso in diretta su Sky Uno e in streaming su Now, ma sarà possibile vederlo anche in chiaro sui canali del digitale terrestre.

Quando e dove vedere X Factor 2024: le anticipazioni

Come detto in apertura, la nuova edizione di X Factor partirà da giovedì 12 settembre con la prima puntata. Gli abbonati ai servizi Sky potranno seguire la diretta alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now.

Per coloro che non sono in possesso di un abbonamento Sky, invece, la prima puntata verrà trasmessa mercoledì 17 settembre alle 21:30 su Tv8.

Nel corso della prima puntata del 12 settembre andranno in onda le Audizioni che occuperanno tre appuntamenti durante i quali i giudici sceglieranno i talenti da portare alla gara dei Live.

La seconda fase sarà quella dei Bootcamp, l’addestramento vero e proprio, che andrà in onda il 3 e il 10 ottobre. Il 17 ottobre sarà la volta degli Home Visit, quando i giudici faranno le loro scelte. Il 24 ottobre, invece, inizierà la sfida vera e propria. I 12 artisti per ciascun giudice che usciranno dalle audizioni diventeranno 4 dopo i Bootcamp, 3 dopo gli Home Visit. “Siamo anche belli? Siamo anche intelligenti?”, dice Jake la Furia in un estratto, un frase che potrebbe diventare il tormentone della nuova edizione.

Le novità di X Factor 2024

La novità assoluta di X Factor 2024 è l’X Pass, un bonus che ogni giudice può assegnare ai concorrenti che non saranno costretti ad attendere i tre sì della giuria, accedendo direttamente ai Bootcamp.

Un’altra novità è data dal gran finale, che si terrà per la prima volta il 5 dicembre 2024 a Napoli, in piazza del Plebiscito.

Il cast

Un’altra novità della 18esima edizione di X Factor Italia arriva dal tavolo dei giudici. Manuel Agnelli ritorna alla giuria dopo cinque anni di esperienza, mentre per la prima volta a decretare i talenti del 2024 ci saranno Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. La cantante Giorgia parteciperà nel ruolo inedito di conduttrice.