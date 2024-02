WWE live a Bologna con uno show alla Unipol Arena: il wrestling americano torna in Italia. Info sui biglietti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il wrestling della World Wrestling Entertainment sta per tornare dal vivo in Italia dopo anni di assenza: per la serata di mercoledì 1° maggio 2024 è stato annunciato uno show WWE live a Bologna, più precisamente alla Unipol Arena. Sono già state rese note le prime informazioni sui biglietti.

L’annuncio del ritorno in Italia della WWE

A confermare il ritorno della WWE in Italia è stato il telecronista italiano per DMax Luca Franchini, su Facebook.

Il suo messaggio: “È UFFICIALE, LA WWE TORNA IN ITALIA!!!! Per la prima volta dal 2019, la WWE tornerà in Italia mercoledì 1 maggio all’Unipol Arena di Bologna! Non perderti l’evento che ci catapulterà in #WWEBacklash France! I biglietti saranno disponibili da venerdì 16 febbraio, STAY TUNED!”.

I primi wrestler annunciati per lo show WWE live a Bologna

Presentando lo show WWE live a Bologna, DMax Italia ha reso noti i primi nomi di lottatori che sarà possibile vedere in Italia (salvo variazioni sul programma). Sui suoi social, DMax Italia ha scritto: “La WWE torna in Italia! Il primo maggio tutti a Bologna all’UNIPOL Arena per un imperdibile evento LIVE. Saranno tante le superstar di Raw e Smackdown pronte a dare spettacolo”.

In una nota sul sito ha poi aggiunto: “Una grande notizia per gli appassionati della WWE, che ha annunciato una tappa italiana nel tour mondiale a Bologna il prossimo mercoledì 1° maggio all’UNIPOL Arena, a pochi giochi dal Premium Live Event WWE Backlash France alla LDLC Arena di Lyon-Decines di sabato 4 maggio”.

Il comunicato prosegue così: “I fan che parteciperanno al WWE Live di Bologna vedranno in azione le loro Superstar preferite di Raw e SmackDown, tra cui “The American Nightmare” Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women’s Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, “Main Event” Jey Uso e molti altri”.

Tra i wrestler annunciati per lo show WWE live a Bologna c’è anche Randy Orton.

Le info sui biglietti per lo show WWE live a Bologna

Come si legge sul sito di Ticketone, i biglietti per lo show WWE live a Bologna in programma mercoledì 1° maggio 2024 saranno in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 16 febbraio.

L’orario di inizio dello spettacolo alla Unipol Arena è fissato alle ore 20.