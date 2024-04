World Press Photo 2024 vinto da La Pietà di Gaza, foto scattata da Mohammed Salem all'ospedale di Nasser

Il World Press Photo 2024 va al fotografo Mohammed Salem per “La Pietà di Gaza”, immagine scattata il 17 ottobre 2023 all’ospedale di Nasser di Gaza. La foto dell’anno immortala una donna affranta, Inas Abu Maamar, mentre abbraccia il corpo senza vita di Saly, sua nipote di 5 anni, avvolta in un sudario.

La Pietà di Gaza di Mohammed Salem

Mohammed Salem lavora per l’agenzia Reuters. Il 17 ottobre, 10 giorni dopo l’inizio del conflitto, il fotoreporter si trovava presso l’ospedale Nasser a Gaza.

Lì si è imbattuto nel dolore della 36enne Inas Abu Maamar. La piccola Saly non era l’unica parente persa dalla donna: la bambina era morta per una bomba israeliana caduta sulla sua casa a Khan Younis. Nell’esplosione, oltre a lei, erano morte anche la madre e la sorella.

“È stato un momento potente e triste e ho sentito che l’immagine riassumeva in senso lato ciò che stava accadendo nella Striscia di Gaza”, ha commentato Mohammed Salem. Più di 10 anni fa il fotoreporter aveva vinto un altro premio per lo stesso tema.

Il commento della presidente della giuria

“È un’immagine davvero profondamente commovente”, ha affermato Fiona Shields, responsabile del settore fotografia del Guardian e presidente della giuria internazionale. “Una volta che la vedi, ti rimane in mente.

È come una sorta di messaggio letterale e metaforico sull’orrore e l’inutilità del conflitto” e rappresenta “un argomento incredibilmente potente a favore della pace”, ha aggiunto.

Intanto viene reso noto che Israele non risponderà all’Iran ma attaccherà Rafah. Oltre alle ingerenze degli Usa, la Pasqua ebraica è uno degli elementi che condizionano la guerra tra Israele e Iran.

Altri premi

Al World Press Photo 2024 hanno partecipato in totale 61.062 immagini presentate da 3.851 fotografi provenienti da 130 Paesi. Alle finali mondiali hanno partecipato i 24 progetti vincitori dei premi locali. Oltre a Mohammed Salem con La “Pietà di Gaza”, sono stati premiati anche altri fotografi.

La sudafricana Lee-Ann Olwage, che lavora per la rivista Geo, ha vinto il premio per la Storia dell’anno con il suo ritratto di una famiglia del Madagascar che vive con un genitore anziano affetto da demenza.

Il premio per il Progetto a lungo termine è andato al venezuelano Alejandro Cegarra per la serie intitolata “I due muri”, un lavoro iniziato nel 2018 in cui il fotografo ha attinto alla sua esperienza diretta per raccontare le vicissitudini dei migranti che attraversano il Messico diretti verso il Nord America.

Il premio per la categoria Formato aperto è stato vinto da Julia Kochetova per il suo sito web che unisce il fotogiornalismo allo stile documentario e diaristico. Con il suo lavoro dedicato al conflitto in Ucraina, Kochetova ha mostrato cosa significhi vivere la guerra come realtà quotidiana.