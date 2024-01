World pizza day, per 9 italiani su 10 è un simbolo nazionale: ma quella col pomodoro sarebbe nata negli Usa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il 17 gennaio è il World pizza day, cioè la Giornata Mondiale dedicata alla pizza, uno dei simboli dell’Italia nel mondo. Il professor Alberto Grandi, però, docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma, ha rivelato che la pizza con il pomodoro sarebbe nata negli Stati Uniti d’America.

World pizza day 2024: l’indagine di Coldiretti sui simboli italiani

In occasione del World pizza day 2024, Coldiretti ha reso noti i risultati di un’indagine condotta assieme a Ipsos.

Dalla ricerca è emerso che la pizza è il simbolo della tavola nazionale per la quasi totalità degli italiani (89%), davanti alla pasta (che si è fermata a una quota dell’88%), mentre ben più staccati sono il vino (con il 59%) e il cappuccino (con il 51%).

Sull’origine della pizza col pomodoro il dibattito è aperto.

Gli italiani, la pizza e le sue origini: la nota di Coldiretti

A proposito della ricerca condotta assieme a Ipsos, Coldiretti ha sottolineato in una nota che la pizza è percepita come un piatto della famiglia, della socialità e dello stare insieme non solo in pizzerie e ristoranti, ma anche a casa, dove il 36% degli italiani ha dichiarato di lanciarsi spesso in impasti e condimenti di margherite e altre varianti, mentre il 54% ci si mette almeno qualche volta.

Nella nota si legge ancora: “La margherita è la più diffusa con la leggenda che narra che nel giugno 1889, per onorare la Regina d’Italia Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito abbia preparato la Pizza Margherita, condita con pomodori, mozzarella e basilico, per rappresentare i colori della bandiera italiana. Da allora è stata fra le ricette più replicate al mondo”.

L’origine della pizza secondo Alberto Grandi

Il professor Alberto Grandi, in alcune dichiarazioni riportata dal ‘Fatto Quotidiano’, ha precisato a proposito dell’origine della pizza: “Quella che conosciamo e mangiamo anche oggi è nata in America e, fino agli anni Cinquanta, gran parte degli italiani non la conosceva. Se ne parlava quasi come si trattasse di un piatto esotico. Insomma, è vero che la pizza è nata a Napoli ma si trattava di una pizza bianca, senza pomodoro e mozzarella, ricca di aglio e olio, mangiata per strada. Una sorta di street food primordiale”.

Il docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma ha poi aggiunto: “Gli italiani imparano a fare la pizza con pomodoro e mozzarella negli Stati Uniti e poi, una volta tornati in Italia, portano con sé questo modo di prepararla che entra a far parte della nostra tradizione”.