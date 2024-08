WizzAir cancella il volo di Ferragosto da Madeira per Roma: oltre 200 italiani bloccati in aeroporto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Caos all’aeroporto Funchal di Madeira, in Portogallo. Circa 200 passeggeri italiani sono rimasti bloccati nello scalo dopo che la compagnia aerea WizzAir ha cancellato il loro volo di rientro per Roma, previsto nella giornata di Ferragosto. L’azienda ha ricevuto una valanga di critiche e lamentele via social, con decine di utenti che hanno denunciato la pessima qualità del servizio.

Il volo WizzAir da Madeira cancellato

La decisione dell’azienda sarebbe stata motivata dall’impossibilità di effettuare il volo per via delle condizioni atmosferiche non adatte.

Tra i viaggiatori che sono rimasti a piedi (soprattutto romani) figuravano bambini piccoli, anziani e persino pazienti oncologici.

Fonte foto: ANSA Un aereo della WizzAir

Nessuno avrebbe ricevuto assistenza per trovare un volo alternativo o almeno un alloggio per passare la notte.

Solo in seguito alle continue pressioni qualcuno avrebbe ricevuto un misero voucher da 5€, spendibile all’interno dell’aeroporto.

Il racconto

“Avevamo come rientro giovedì 15 agosto alle 19.40 con la compagnia WizzAir”, ha fatto sapere una delle persone rimaste bloccate, come riportato dal sito de Il Fatto Quotidiano.

“Quel giorno – prosegue il racconto – a seguito di condizioni meteo avverse, il nostro volo è stato cancellato. Ci hanno riprogrammato per il giorno seguente, venerdì 16 agosto alle 11.15“.

Niente da fare: per la seconda volta il volo non è decollato. “Dalle 11 ci spostano il volo alle 13, poi alle 15, poi alle 18 e poi lo cancellano di nuovo e definitivamente, ieri non c’era maltempo e gli altri voli sono tutti partiti”.

Le denunce via social

La situazione, diventata insostenibile, è stata testimoniata via social da decine di viaggiatori che, infuriati, hanno chiesto aiuto.

“Siamo 200 italiani bloccati a Madeira – ha scritto un utente su X -, abbiamo contattato tutte le istituzioni italiane e portoghesi. Nessuno ci sta aiutando a tornare a casa. Vogliamo rendere la notizia nota affinché le istituzioni si muovano. Potete aiutarci?“.

“@wizzair volo per Madeira. dormito sulle brandine, tenuti in ostaggio in aereo, riempiti di bugie dicendo che non era possibile l’atterraggio quando altri aerei stavano atterrando e oltretutto abbandonati a Faro dopo che ci era stato detto che ci avrebbero riportato a Roma”, ha denunciato un altro profilo.