Wizz Air rimborserà i 400 passeggeri dei voli Roma-Madeira e Madeira-Roma di Ferragosto

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato che rimborserà tutti e 400 i passeggeri coinvolti nei disagi per i voli Roma-Madeira e Madeira-Roma del 15 agosto. L’annuncio è stato dato in mattinata dopo una riunione tra la compagnia e l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Wizz Air ha annunciato che offrirà ai passeggeri un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti.

Per ottenere i rimborsi bisognerà presentare una richiesta attraverso il sito web della compagnia, allegando nel form le ricevute che provano le spese sostenute.

Le scuse alle persone coinvolte

“Ci rammarichiamo per l’inconveniente subito dai passeggeri e assicuriamo che il nostro personale ha fatto tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze”, si legge nella nota diffusa da Wizz Air.

“Ciò ha incluso anche l’organizzazione di un volo di emergenza in quella che è stata una situazione straordinaria, al di fuori del controllo della compagnia aerea, e che ha comportato numerose cancellazioni e deviazioni di voli nell’arco di diversi giorni”, prosegue ancora la nota.

Inoltre, la compagnia aerea fa sapere che “la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità”.

Passeggeri “abbandonati” a Madeira

I disagi del 15 agosto avevano coinvolto in totale 400 passeggeri. Il volo da Roma a Madeira non era mai atterrato sull’isola portoghese a causa del maltempo, e i passeggeri erano stati dirottati a Faro.

I passeggeri che aspettavano lo stesso aereo per rientrare a Roma, invece, hanno lamentato di essere stati abbandonati senza assistenza e informazioni per giorni. Solo quando è stata interpellato il ministero degli Esteri è stato organizzato un volo per riportare i passeggeri in Italia, anche se una trentina di essi non erano saliti a bordo a causa della mancanza di istruzioni per la prenotazione.

Le principali lamentele dei passeggeri, tuttavia, avevano riguardato principalmente la mancata assistenza fornita dalla compagnia aerea, al punto che alcuni di loro stanno pensando a un’azione legale.