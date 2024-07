Willem Dafoe direttore artistico della Biennale di Venezia, l'attore americano guiderà il Teatro fino al 2026

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’attore americano Willem Dafoe è stato nominato nuovo direttore artistico del settore Teatro della Biennale di Venezia per il biennio 2025-2026. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì 8 luglio.

Il nuovo direttore artistico della Biennale di Venezia

Dafoe, nato nel 1955 ad Appleton, Wisconsin, vanta una lunga e rinomata carriera teatrale, iniziata fin dagli anni ’70 con il Theatre X e il leggendario Wooster Group, di cui è stato co-fondatore.

Ha collaborato con grandi registi come Richard Foreman e Robert Wilson, esplorando il teatro in tutte le sue sfaccettature.

Sono onorato di essere nominato direttore della Biennale Teatro. Il teatro è la mia casa originale e sono entusiasta di poter contribuire a questo festival così importante.

Come riporta il sito della Biennale, nella sua direzione, Dafoe porrà l’accento sull’esplorazione dell’essenza del corpo e del suo ruolo nel teatro.

Chi è Willem Dafoe

La nomina di Dafoe è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente della Biennale Roberto Cicutto e dal direttore del Teatro Alberto Barbera.

“Siamo felici di avere Willem Dafoe alla guida del nostro Teatro – hanno dichiarato – La sua esperienza, il suo talento e la sua passione saranno una grande risorsa per la Biennale“.

Il programma completo del Festival Internazionale del Teatro di Venezia 2025-2026 sarà annunciato nei prossimi mesi.

Esperienza e talento

Dafoe è anche un acclamato attore cinematografico, con all’attivo quattro candidature agli Oscar (l’ultima volta nel 2019 per “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” di Julian Schnabel, per il quale ha vinto nel 2018 la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia), e a quattro Golden Globe (l’ultima volta nel 2024 per “Povere creature!”, film Leone d’Oro alla Mostra di Venezia).

Quest’anno sarà nel cast del film di apertura della Mostra del Cinema di Venezia, “Beetlejuice 2” di Tim Burton.

Dafoe è molto conosciuto anche per il ruolo “da cattivo” nella saga di Spider Man dove ha interpretato il personaggio di Green Goblin.