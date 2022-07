Will Smith chiede scusa a Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar: cosa ha detto l'attore per farsi perdonare

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sono passati quattro mesi, ma proprio oggi 29 luglio Will Smith ha deciso di rompere il silenzio sullo schiaffo agli Oscar e chiedere scusa a Chris Rock. In un lungo video, l’attore ha svelato alcuni retroscena che coinvolgono non solo il comico, ma anche la moglie Jada Pinkett Smith.

Le scuse di Will Smith a Chris Rock

Non è la prima volta che Will Smith decide di affrontare le sue azioni: negli scorsi mesi, l’attore ha scritto un post per scusarsi con Chris Rock, destinatario di una sberla durante la notte degli Oscar 2022 per una battuta di troppo sull’alopecia della moglie.

Nonostante questo, l’attore ha deciso di tornare sulla questione con un nuovo video dal titolo “È stato un minuto”, condiviso sul suo canale Youtube. Qui, ha risposto ad alcune domande che in molti gli hanno rivolto in questi mesi. Tra cui il motivo per cui non abbia chiesto immediatamente scusa al comico e presentatore.

Will Smith e Chris Rock alla 94° Notte degli Oscar

“Ero annebbiato, in quel momento” ha dichiarato, per poi aggiungere che ha provato a contattare Chris Rock ma che questi non ha voluto parlargli, ancora. “Ti chiedo scusa – ha aggiunto Will Smith – il mio comportamento è stato inaccettabile e sono qui quando ne vorrai parlare”.

Le ultime novità sul caso degli Oscar

Nel video, Will Smith si scusa anche con la famiglia di Chris Rock e anche con la sua famiglia, per il pessimo esempio che ha dato in quel momento. A chi glielo ha chiesto, l’attore ha anche chiarito che il suo schiaffo non è partito “su richiesta” della moglie e che è stato tutta farina del suo sacco.

Giusto pochi giorni fa, durante uno spettacolo Chris Rock ha dichiarato che non si sente una vittima di quanto accaduto e di aver superato lo schiaffo ricevuto da Will Smith.

A quanto risulta, i due ancora non si sono parlati, ma le conseguenze di quanto accaduto sono già chiare: Will Smith è stato bandito da Academy per i prossimi dieci anni.

Cosa è successo tra l’attore e il comico

Tutto è iniziato a causa di una battuta sull’alopecia della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith: sul palco per presentare uno dei premi Oscar della 94° edizione, Chris Rock ha detto che non vedeva l’ora di vedere l’attrice in GI Jane 2, ipotetico sequel del film con protagonista una Demi Moore a capelli rasati.

Will Smith ha riso alla battuta, poi ha incontrato lo sguardo infastidito della moglie ed ha marciato spedito verso il palco, dove ha tirato uno schiaffo in faccia in mondovisione al comico. Subito dopo, gli ha gridato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua ca**o di bocca“.

La vicenda è costata cara all’attore, ma poteva andare peggio: l’Academy ha deciso di bandirlo – a dimissioni già avvenute – ma non di togliergli l’Oscar ricevuto per King Richard – Una famiglia vincente. Anche i progetti che sembravano messi in standby sono ripartiti e non sembra che la sua carriera subirà pesanti ripercussioni.