WhatsApp down il 3 aprile, problemi di invio dei messaggi e crash dell'applicazione: cosa sta succedendo

Si registra un down di WhatsApp mercoledì 3 aprile, con un’impennata di segnalazioni riportate da servizi come ‘DownDetector’ e il picco dell’hashtag #whatsappdown su X/Twitter. Secondo le prime informazioni, diversi utenti dalle 20 in poi avrebbero notato difficoltà nell’invio di messaggi e nelle telefonate in app, oltre a frequenti crash dell’applicazione.

WhatsApp down il 3 aprile

Ancora una volta WhatsApp ha problemi, insieme a tutte le altre applicazioni del gruppo Meta. Dalle 20 in poi, infatti, numerose sono state le segnalazioni arrivate dall’Italia e non solo per rallentamenti e mancate connessioni per l’app di messaggistica istantanea.

Sul sito specializzato DownDetector, infatti, si sono susseguite numerose segnalazioni per il malfunzionamento dell’app, con l’88% degli utenti che ha riscontrato problemi sull’invio dei messaggi.

Percentuali inferiori, invece, segnalavano criticità dell’applicazione e della connessione ai server

Segnalazioni e problema risolto

Su X sono comparsi diversi post con l’hastag #whatsappdown, con gli utenti che si sono lamentati dell’ennesimo disservizio.

Dopo circa mezz’ora, però, l’app di Meta sembra essere tornata a funzionare normalmente.

Non solo WhatsApp, problemi anche ai social

In generale, come detto, tutte le applicazioni dell’universo Meta sono andata in down.

Segnalazioni, infatti, arrivano anche per Instagram e Facebook, con numerosi utenti che si sono riversati su DownDetector per segnalare il malfunzionamento delle app.

Su X, come successo con WhatsApp, si sono moltiplicati gli hashtag #instagramdown e #facebookdown.

Come per l’app di messaggistica, poco dopo anche Instagram e Facebook sono tornate a funzionare normalmente.