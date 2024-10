Weekend finito in tragedia per i cercatori di funghi: due morti e tre feriti tra Liguria e Toscana

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il bel tempo ha spinto molti appassionati cercatori di funghi ad avventurarsi nei boschi in cerca di uno dei prodotti più amati dell’autunno. Ma le difficoltà dovute al terreno impervio hanno trasformato la piacevole gita in una tragedia. Nella giornata di sabato 5 ottobre due i morti: uno nell’Appennino toscano e uno in Liguria.

Tragedia per i cercatori di funghi in Toscana

A Marliana, comune in provincia di Pistoia, un uomo di 78 anni è caduto in una scarpata, per cause ancora da accertare.

Le persone che erano con lui hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e l’elicottero del Soccorso Alpino. Ma non c’è stato niente da fare: l’uomo ha perso la vita a seguito di una caduta di oltre venti metri.

Due morti in una settimana nel comune di Neirone in Liguria

Un secondo fungaiolo, di 67 anni, è caduto in una zona boscosa adiacente alle piste da sci dell’Abetone. Trasferito in ospedale, ha riportato gravi traumi agli arti.

Si è invece fortunatamente risolta con una ferita alla caviglia la disavventura dell’uomo caduto mentre cercava funghi nei boschi del Monte Cucco, in provincia di Arezzo.

Un morto in Liguria

Tragedia anche in Liguria, nel territorio del comune di Neirone, in Val Fontanabuona. L’allarme è scattato alle 9:00 del mattino. Dei passanti hanno avvistato il corpo di un uomo nel fondo di una scarpata, probabilmente già privo di vita.

L’ipotesi è che l’uomo, che camminava da solo, sia deceduto cadendo nel dirupo nelle prime ore del mattino, quando la zona è ancora poco frequentata.

Si trattava di un 57enne di San Giuliano Milanese, arrivato in zona proprio per dedicarsi alla raccolta di funghi porcini.

Seconda vittima in una settimana a Neirone

Due giorni prima, è finita in una scarpata scivolando per una cinquantina di metri anche una donna di 79 anni, nella zona ligure di Lomarzo. Scossa ma salva.

Mentre ha perso la vita, proprio negli stessi boschi in cui oggi è stato ritrovato il corpo del 57enne lombardo, Romano Nestori. Nestori era l’ex sindaco del comune di Neirone, aveva 89 anni ed era uscito alla ricerca di funghi nella zona di Pian del Pero.

I Vigili del Fuoco allertano i fungaioli di tutta Italia di prestare molta attenzione a dove si mettono i piedi e di indossare le scarpe adatte.