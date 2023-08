Weekend 4-5 agosto da bollino nero sulle autostrade per l'esodo estivo: le previsioni sul traffico

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Bollino nero sulle strade. L’unico giorno che cadrà nella categoria peggiore per il traffico durante questa estate sarà sabato 5 agosto, mentre molti altri finiranno per avere un bollino rosso. Previste code anche per i rientri a fine mese.

Sabato 5: giornata da bollino nero

Gli italiani si preparano a partire per le vacanze estive. 20 milioni di persone si metteranno in viaggio questo fine settimana, affollando le strade e creando code nei tratti nevralgici della rete.

La giornata peggiore, l’unica che quest’anno si è meritata il bollino nero, sarà quella di sabato 5, con la mattina che dovrebbe essere il momento peggiore. Ad alto rischio anche il venerdì precedente, che però rimane sotto il bollino rosso.

Fonte foto: ANSA Spiaggia affollata da turisti

Le autostrade più trafficate saranno come di consueto la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, nonostante il blocco dei mezzi pesanti allargato anche al sabato e al venerdì.

I bollini rossi delle partenze

Anche se privi di bollino nero, i weekend di agosto saranno comunque momenti di stress per la rete autostradale italiana. Sabato 12 e domenica 13 agosto saranno entrambe giornate da bollino rosso.

Il rischio di ritrovarsi in coda rimarrà alto almeno fino a fine mese, quando cominceranno i rientri. Possibili situazioni critiche tra il 19 e il 20 agosto, quando gli ultimi partenti incontreranno la prima ondata di rientri, generando una doppia ondata di traffico.

Anche settembre a rischio per i rientri

Da fine mese in poi la tendenza si invertirà. Le strade verso le località di villeggiatura si svuoteranno, mentre quelle che portano verso le grandi città saranno a rischio di lunghe code e attese, in particolare ai caselli.

I primi bollini rossi si accenderanno già sabato 12 e domenica 13, ma il grosso dei rientri avverrà tra il 19 e il 27 agosto. In particolare il fine settimana del 26-27, e in parte anche la mattinata di lunedì 28, si potrebbe rivelare critica per chi si mette in viaggio.

Gli ultimi ritorni dalle vacanze dovrebbero esaurirsi con il primo weekend di settembre, quando sono previsti gli ultimi bollini rossi della stagione. Possibili disagi permarranno però fino a domenica 10.