Waltraud Kranebitter Auer trovata con la gola tagliata a Bolzano nel suo garage: era in casa con i nipotini

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si trova ricoverata in gravissime condizioni, ma non in pericolo di vita, Waltraud Kranebitter Auer. La donna, nota fisioterapista di Bolzano, è stata trovata nel garage del proprio condominio con la gola tagliata. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’autore della brutale aggressione.

Waltraud Kranebitter Auer, in casa con la gola tagliata

Il tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, 61 anni, fisioterapista rinomata in città, è avvenuto verso la mezzanotte tra il 13 e il 14 febbraio, nella sua residenza in via Cavour a Bolzano.

La donna, di origine austriaca ma residente in Alto Adige da decenni, è stata trovata priva di sensi nel garage del condominio in cui abita.

Fonte foto: 123RD L’aggressione è avvenuta nel garage condominiale

A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa, che ha scorto la donna in terra in un lago di sangue.

In casa, al momento dell’aggressione, si trovavano i due nipotini della vittima che, dormendo al piano di sopra, non si sono accorti di nulla. La porta dell’appartamento era spalancata.

Oltre alla profonda ferita alla gola, la vittima riporta anche un versamento cerebrale, probabilmente conseguenza della violenza dell’aggressione.

Dopo l’arrivo dei soccorsi, Kranebitter Auer è stata trasportata in ospedale, dove si trova in gravissime condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A Bolzano inizia la caccia all’uomo

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Bolzano.

Gli agenti starebbero setacciando le telecamere della zona per reperire indizi utili all’individuazione dell’aggressore.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata attirata nel garage con l’inganno, dopo la disattivazione del contatore dell’energia elettrica, che l’avrebbe costretta a uscire dal proprio appartemento per riportare la luce in casa.

Si tratterebbe dunque di un vero e proprio agguato, di cui al momento sono ignoti autore e movente.

Tra le ipotesi, riporta il TGR Rai dell’Alto Adige, prevarrebbe quella che vede nell’aggressore il compagno della figlia della vittima, un uomo di origini africane residente in Germania.