Walter Tesauro sindaco di Caltanissetta ha un malore in tv su La7 a L'Aria che Tira: interrotta la diretta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fuoriprogramma nel corso della trasmissione L’Aria che Tira di La7: il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha accusato un malore durante la diretta tv, che è stata interrotta.

Malore per Walter Tesauro a L’Aria che Tira: come sta

Il primo cittadino di Caltanissetta Walter Tesauro è diventato pallido all’improvviso, chiedendo di interrompere la diretta tv del programma L’Aria che Tira condotto da David Parenzo su La7.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stata inviata sul posto un’ambulanza. Dopo l’intervento dei sanitari, come riportato dall’agenzia ANSA, Walter Tesauro si è ripreso.

Fonte foto: ANSA

“L’Aria che Tira” è un programma televisivo condotto da David Parenzo su La7 che tratta temi legati alla politica e all’economia.

Walter Tesauro e l’emergenza idrica a Caltanissetta

Il sindaco Walter Tesauro si trovava in studio a L’Aria Che Tira per parlare dell’emergenza idrica che da ormai diversi mesi sta colpendo Caltanissetta.

La città siciliana è alle prese con il nono giorno di proteste in piazza per la distribuzione idrica che, in alcune contrade, non avviene da tre mesi. In città la distribuzione dell’acqua avviene con turni che raggiungono anche i dieci giorni.

“Sono stremato”: il video su Facebook di Walter Tesauro

Nella serata di martedì 24 settembre, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro aveva pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per aggiornare i cittadini sull’emergenza idrica e sulle tempistiche della distribuzione dell’acqua.

Le parole del primo cittadino nel filmato: “Tutti sappiamo che c’è difficoltà nella distribuzione d’acqua e vi devo ringraziare perché voi siete consapevoli che ci sono le difficoltà e, in ogni incontro che ho fatto con ognuno di voi, mi è stato detto che c’è la consapevolezza che i tempi di erogazione sono lunghi, ma che volete certezza”.

Ancora Walter Tesauro: “Ho chiesto la certezza che dopo sei giorni si abbia l’acqua. Ho chiesto la puntualità, che venga erogata l’acqua ogni sei giorni”.

Durante il video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino di Caltanissetta ha più volte ribadito di essere “stremato” da questa situazione. Poche ore dopo, il sindaco Walter Tesauro ha accusato il malore durante la trasmissione di La7 L’Aria che Tira.