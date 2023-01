Walter Cunningham, morto l'ultimo astronauta dell'Apollo 7: la missione aprì la strada allo sbarco sulla Luna

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

È morto a Houston all’età di 90 anni Walter Cunningham, l’ultimo membro della missione spaziale Apollo 7 effettuata dalla Nasa nell’ottobre del 1968. Cunningham e altri due astronauti rimasero in orbita per 11 giorni trasmettendo immagini in diretta.

Addio a Walter Cunningham

Con Cunningham se ne va uno degli ultimi esponenti dell’epoca pionieristica dell’esplorazione spaziale, nonché un pezzo di storia della Nasa.

Walter Cunningham avrebbe compiuto 91 anni a marzo. Era sposato e padre di due figli, Kimberly e Brian. Come riporta una nota della Nasa, Cunningham è morto per cause naturali dovute all’età avanzata.

Fonte foto: ANSA Zurigo, 24 giugno 2019 – Conferenza stampa presso lo Starmus Festival. Walter Cunningham è il primo da destra.

La carriera di Cunningham iniziò nel 1951 quando si arruolò come volontario presso la marina militare americana.

L’anno seguente iniziò il suo addestramento da pilota. Nel 1953 passò ai Marines e vi rimase fino al 1956.

Lasciati i Marines, Cunningham venne in seguito assunto dalla Nasa nel 1963. Nel 1968 partecipò alla missione Apollo da civile.

Walter Cunningham ha pubblicato un libro dal titolo ‘I ragazzi della luna’.

La missione Apollo 7

Come si legge sul sito della Nasa, l’obiettivo della missione Apollo 7 era testare le performance del modulo spaziale e del relativo equipaggio e testare trasmissioni TV in diretta dallo spazio.

Ma l’obiettivo di Apollo 7 era più ampio e più ambizioso: restituire fiducia nella Nasa e riscattare l’orgoglio americano dopo il disastro dell’Apollo 1 avvenuto solo l’anno prima.

L’Apollo 1 fu la prima missione con equipaggio del programma Apollo e il suo esito fu drammatico: l’incendio del modulo e la morte dei tre membri dell’equipaggio Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. In Apollo 1 Cunningham faceva parte dell’equipaggio di riserva.

Anche nella missione Apollo 7 l’equipaggio era composto da tre persone: il comandante Walter Schirra e i due piloti Donn Eisele (modulo comando e servizio) e Walter Cunningham (modulo lunare).

Apollo 7 aprì la strada allo sbarco sulla Luna che avvenne l’anno seguente, quando Apollo 11 allunò il 20 luglio 1969.

Un premio speciale per l’equipaggio dell’Apollo 7

Dato l’obiettivo della missione, trasmettere immagini in diretta, e l’affiatamento dell’equipaggio il sito della Nasa lo riporta scherzosamente come ‘The Walt, Wally and Donn Show’.

E fu davvero uno show, dal momento che i tre astronauti si abbandonavano a gag e battute utilizzando anche cartelli umoristici. Tornati a terra vinsero anche un Emmy award speciale per i servizi televisivi trasmessi in orbita.