Walkie talkie esplosi in Libano, attacco ai funerali dei membri di Hezbollah uccisi dai cercapersone bomba

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovo attacco e altri morti in Libano. Dopo le migliaia di cercapersone appartenenti a membri di Hezbollah scoppiate in varie zone del Paese ma anche in Siria, c’è stata un’altra serie di esplosioni simultanee che hanno provocato numerosi morti e feriti. A esplodere questa volta sono stati walkie talkie e radio, in alcuni casi durante i funerali delle persone uccise nel primo attacco.

Esplodono centinaia di walkie talkie in Libano

Nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre c’è stata l’esplosione sincronizzata di centinaia di walkie talkie utilizzati dai membri di Hezbollah a Beirut e in altre zone del sud del Libano.

Il ministero della Salute libanese ha detto che con questa seconda tornata di esplosioni sono state uccise 20 persone, mentre i feriti sono circa 450.

Fonte foto: ANSA Uno dei funerali dei membri di Hezbollah uccisi

Come per il caso dei cercapersone bomba, non è arrivata nessuna rivendicazione o commento da parte di Israele, ma viene dato per certo da molti che si sia trattato di un attacco israeliano contro il gruppo sciita alleato dell’Iran e di Hamas.

Un attacco terroristico secondo diversi osservatori, dato che ha seminato il panico in tutto il Libano e provocato vittime e feriti anche tra i civili.

Cosa è successo

Martedì 17 settembre 12 persone erano state uccise e migliaia ferite dall’esplosione simultanea di cercapersone usati dai membri di Hezbollah, in Libano ma anche in alcune zone della Siria.

L’ipotesi più accredita dagli analisti è che i servizi segreti israeliani abbiano modificato i dispositivi inserendo all’interno piccole cariche esplosive durante la fabbricazione o il trasporto, prima che arrivassero in Libano.

Nella giornata di mercoledì Israele avrebbe replicato l’attacco, usando questa volta i walkie talkie.

Attacco durante i funerali dei membri di Hezbollah uccisi

Come riportato dai media locali e mostrato da diversi video che circolano sui social, in diversi casi le esplosioni sono avvenute durante i funerali dei membri di Hezbollah uccisi nel primo attacco con i cercapersone bomba.

I walkie talkie sono nettamente meno diffusi tra i militanti di Hezbollah rispetto ai cercapersone, in quanto vengono distribuiti solo alle persone che organizzano eventi come funerali e marce.