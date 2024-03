Vulcano erutta in Islanda nella penisola Reykjanes, evacuazioni a Grindavik: il video dei fiumi di lava

Per la quarta volta da dicembre, il vulcano di Grindavik, in Islanda, torna a eruttare dopo circa 800 anni di inattività. Uno spettacolo ipnotico sullo sfondo della notte islandese, ma che che mette in pericolo i circa 28mila abitanti della penisola di Reykjanes, una delle più densamente popolate dell’Islanda. In particolare a pochi chilometri dalla capitale Reykjavik. In particolare, sarebbe in corso l’evacuazione del villaggio di pescatori che porta il nome del vulcano.

L’eruzione del vulcano di Grindavik

La spettacolare eruzione è avvenuta intorno alle 20 locali (21 in Italia) della serata di sabato 16 marzo, con esplosioni di lapilli, fiumi e fontane di lava che hanno illuminato il cielo dell’isola. Poco prima, l’Istituto meteorologico islandese aveva emesso un comunicato in cui avvertiva dell’attività sismica che avrebbe potuto aumentare di lì a poco il rischio di una nuova eruzione.

La fuoriuscita del magma da un esteso crepaccio è andata avanti per ore, travolgendo strade e campi circostanti nella regione di Reykjanes. Come riportato dall’emittente Tv locale Ruv, “la fessura nel terreno è lunga almeno 3 chilometri, fra Stóra-Skógfell verso Hagafell,” a sud di Reykjavik.

Le evacuazioni

I media islandesi hanno riferito che l’aeroporto internazionale di Keflavik è pienamente operativo tanto per gli arrivi quanto per le partenze, anche se i gas vulcanici potrebbero presto ostacolare il traffico aereo.

Sempre secondo la stampa locale, oltre ai 4mila abitanti del villaggio di pescatori di Grindavik, ritornati nelle loro case solo lo scorso 19 febbraio dopo averle lasciate lo scorso 11 novembre in seguito alla precedente eruzione, è stata avviata l’evacuazione anche della vicina stazione termale di Blue Lagoon, tra le principali attrazioni dell’isola.

Le precedenti eruzioni

Stando al sito web islandese di notizie Iceland Monitor, quest’ultima eruzione si trova in una posizione simile a quella delle ultime due, avvenute a febbraio 2024 e nel dicembre 2023.

Le attività vulcaniche dello scorso 18 dicembre hanno portato a una serie di sismi, che hanno risparmiato Grindavik. Una seconda eruzione il 14 gennaio alla periferia della città ha riversato la lava sulle strade e ridotto in cenere tre case. L’8 febbraio, una terza eruzione vicino alla stesso centro è stata accompagnata da un fiume di lava di 15 milioni di metri cubi durante le prime sette ore.

L’attività registrata dal 2021 sulla penisola di Reykjanes secondo i vulcanologi testimonia il risveglio della lunga faglia che insiste nella regione, permettendo al magma di raggiungere la superficie.