Voragine a Novara su un cavalcavia, una donna ferita dal crollo del ponte: la ricostruzione dell'incidente

Terribile incidente nella mattinata di domenica 9 ottobre a Novara, avvenuto alle prime ore dell’alba. A causarlo sarebbe stato il cedimento di una parte laterale del ponte XXV Aprile.

Cosa è successo a Novara sul ponte XXV Aprile

L’imbocco del cavalcavia del ponte è franato. Un veicolo, che viaggiava in direzione Trecate, si è ribaltato. L’auto sarebbe una Dacia Duster.

Si è rovesciata all’interno della voragine che si è aperta sulla rampa in discesa della corsia Sud, a circa sei metri di altezza.

Un altro veicolo è stato danneggiato dalle condizioni della strada, ma in quel caso l’automobilista è riuscito a fermarsi sul bordo della voragine, evitando il peggio.

Nessuna allerta per il cavalcavia che è crollato

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini dei Carabinieri di Novara e dei Vigili del Fuoco di Novara, che hanno messo l’area in sicurezza.

Fonte foto: ANSA La macchina all’interno della voragine nel cavalcavia XXV Aprile.

La Polizia locale ha chiuso la strada al traffico. Le autorità hanno fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che il ponte non è caduto.

L’assessorato per i lavori pubblici del Comune di Novara aveva fatto sapere, nel corso di una commissione consiliare, gli esiti di una attività di monitoraggio dei ponti e dei viadotti, come riportato dal TGR Piemonte.

Il cavalcavia sprofondato all’alba non sarebbe stato citato tra quelli con potenziali rischi. Costruito negli anni ’70, è rimasto chiuso a lungo tra il 2015 e il 2016 per lavori di consolidamento.

Come sta la donna ferita nel crollo del ponte

Fortunatamente l’incidente non ha causato vittime. La donna che si trovava al volante della Dacia Duster al momento del crollo è stata estratta dal veicolo dagli automobilisti di passaggio.

Avrebbe riportato ferite non gravi, ma è stata comunque condotta in ospedale sotto shock per i dovuti accertamenti e per essere sottoposta alle cure.

“Abbiamo sfiorato la tragedia famigliare“, ha scritto la cognata della donna su Facebook, raccontando quanto avvenuto. “Sempre peggio. Infrastrutture a gruviera, buchi da tutte le parti e sempre meno sicurezza dei cittadini”.

Ai cronisti di Repubblica ha poi dichiarato che “poteva andare peggio, e non saremmo qui a parlarne”.

“Erano le 6.30. Mia cognata stava rientrando a casa dopo aver accompagnato mio nipote alla navetta per Amazon, e mentre percorreva il cavalcavia si è aperta la voragine ed è caduta dentro con l’auto senza avere tempo di reazione”, ha raccontato.

“Ora è al pronto soccorso per accertamenti per lo shock provato. Inutile dire che l’auto è andata distrutta“.