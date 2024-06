Volo Ryanair in overbooking, la maxi-offerta proposta a un passeggero per scendere dall'aereo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca in programma mercoledì 12 giugno era in overbooking e un passeggero ha accettato una maxi-offerta per scendere dall’aereo e consentire così agli altri di partire.

La maxi-offerta sul volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca

A riportare quanto accaduto sul volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca di mercoledì 12 giugno è stato ‘Il Messaggero’, che ha ripreso il racconto di un utente su TikTok. A bordo dell’aereo era presente un passeggero di troppo, a causa di un errore commesso dalla compagnia che aveva venduto un biglietto in più.

I malcapitati con lo stesso posto assegnato hanno scoperto l’errore solo una volta saliti a bordo dell’aereo. Il personale di volo ha proposto ai due passeggeri sventurati di scendere, ma questi si sono rifiutati di farlo. Così, il personale si è rivolto agli altri passeggeri. “O uno scende o non partiamo“, ha detto la hostess al microfono. E poi: “Come avrete capito siamo in overbooking. C’è stato un problema al gate e c’è da prendere una decisione. Siccome i passeggeri scelti per abbandonare l’aereo non vogliono, chiediamo se c’è un volontario: avrà un risarcimento di 250 euro e il prossimo volo gratis“. Ancora la hostess: “Abbiamo poco tempo, entro 20 minuti dobbiamo decidere altrimenti il volo non sarà effettuato”.

Fonte foto: iStock - altanakin

L’utente di ‘TikTok’ ha riferito che l’episodio da lui raccontato sul social network cinese è avvenuto sul volo RyanAir Bergamo-Palma di Maiorca di mercoledì 12 giugno.

Un passeggero ha risolto il caso overbooking

Stando al racconto del passeggero su ‘TikTok’, un ragazzo ha deciso di accettare la proposta della compagnia aerea ed è sceso volontariamente, permettendo così all’aereo di partire.

“Saliti sull’aereo una persona è rimasta a piedi perché non c’era più posto, avevano venduto un biglietto in più. Quindi, o uno scendeva volontariamente oppure il volo si annullava. Il ragazzo che è sceso volontariamente ha preso 250 euro e in più un viaggio gratis”.

Non è un caso isolato

Quanto raccontato su ‘TikTok’ a proposito del volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca non sarebbe un caso isolato.

Un altro utente del social network cinese, infatti, ha raccontato di un’esperienza simile vissuta in prima persona: “L’estate scorsa EasyJet mi ha dato 500 euro per lo stesso motivo. Il volo riprogrammato ha avuto un ritardo di oltre 3 ore e quindi altri 250 euro di rimborso: totale 750 euro per un volo pagato 60 euro“.