Voli cancellati per sciopero aereo venerdì 8 settembre: come chiedere il rimborso, quali sono quelli garantiti

Sciopero dei voli alle porte. Il personale di terra di diversi aeroporti italiani non lavorerà venerdì 8 settembre, causando disagi e la cancellazione di numerosi voli. La mobilitazione durerà 24 ore, la causa è il rinnovo del contratto.

Lo sciopero dei voli di venerdì 8

Per l’intera giornata di domani venerdì 8 settembre sarà in atto uno sciopero del personale di terra di diversi aeroporti italiani. La mobilitazione durerà per l’intera giornata e causerà numerosi disagi ai passeggeri.

La protesta è guidata dai sindacati Flai e Fit-Cisl, che contestano i recenti aumenti salariali, considerati insufficienti, e le condizioni di lavoro negli aeroporti, ritenute pesantemente peggiorate negli ultimi anni.

“Gli aumenti salariali sono inconsistenti: a fronte di una vigenza contrattuale di 10 anni, e una perdita salariale in riferimento al costo della vita di 400 euro al mese, si propongono 250 euro complessivi e spalmati in tre anni” ha fatto sapere il sindacato Cub Trasporti.

Quali sono i voli cancellati

Una delle compagnie più colpite dallo sciopero sarà ITA Airways. L’erede di Alitalia ha però attivato misure per limitare i disagi ai passeggeri, come rendere possibile la prenotazione dei primi voli disponibili nei prossimi giorni.

In tutto la compagnia italiana ha cancellato già 30 voli, ma circa il 55% dei suoi passeggeri dovrebbe riuscire a viaggiare comunque durante le 24 ore dello sciopero indetto dai sindacati di categoria.

Per ottenere il rimborso del biglietto si deve invece fare domanda entro il 13 settembre. La richiesta sarà accettata solo se il volo è stato cancellato o subirà più di 5 ore di ritardo a causa dello sciopero.

I voli garantiti durante lo sciopero

Non tutti i voli però sono a rischio. Sono infatti state istituite delle fasce di garanzia in cui non ci saranno cancellazioni. Tutti gli aerei in partenza tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 18 e le 21 di sera sono garantiti.

Rimangono sicuri anche i collegamenti con le isole, anche se in questo caso rimane certa una sola frequenza giornaliera di collegamento. Oltre a Sicilia e Sardegna, sono garantiti i voli da e per Lampedusa e l’Isola d’Elba. Al sicuro anche i collegamenti intercontinentali in arrivo.