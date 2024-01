Voli cancellati per lo sciopero di 24 ore lunedì 8 gennaio: elenco degli aerei fermi a terra, da Milano a Roma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ritardi e cancellazioni, rientro dalle festività difficile per chi viaggia in aereo. Sono diversi i disagi che riguardano i voli nazionali e non a causa dello sciopero di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, che coinvolge il personale di diversi aeroporti italiani come Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Firenze e Venezia. Ecco tutti i voli cancellati.

Sciopero settore aereo 8 gennaio

Lo sciopero di 24 ore del settore aereo, in vigore dalla mezzanotte di lunedì 8 gennaio alla mezzanotte del 9 gennaio 2024, coinvolge tutto il settore aereo, dai voli al personale di terra, fino alla sicurezza, in diversi grandi aeroporti italiani.

La protesta è stata indetta dai sindacati Flai, Adl, Ost, Fit-Cisl, Ugl-Ta, Ost Cub Trasporti e Usb e riguarda le società del settore handling di Milano (aeroporti di Linate e Malpensa) e di Firenze e le società di security agli scali di Roma Fiumicino, Venezia e Treviso.

Fonte foto: ANSA Passeggeri in attesa all’aeroporto di Milano Linate

Sciopero 8 gennaio, voli Ita cancellati

A causa dello sciopero la compagnia aerea Ita si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali previsti per oggi 8 gennaio, riuscendo comunque a garantire tutti i voli internazionali.

L’annuncio è stato dato da Ita sul suo sito ufficiale, dove si invitano i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto nella sezione Info Voli del sito ufficiale.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l’8 gennaio – si legge nel sito – in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio”.

L’elenco dei voli cancellati

Ita Airways ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei voli nazionali cancellati nella giornata di lunedì 8 gennaio a causa dello sciopero. Ecco l’elenco:

Az 1288 Napoli – Milano Linate

Az 1289 Milano Linate – Napoli

Az 1290 Napoli – Milano Linate

Az 1299 Milano Linate – Napoli

Az 1351 Milano Linate – Trieste

Az 1352 Trieste – Milano Linate

Az 1576 Milano Linate – Cagliari

Az 1577 Cagliari – Milano Linate

Az 1641 Milano Linate – Brindisi

Az 1644 Brindisi – Milano Linate

Az 1652 Bari – Milano Linate

Az 1653 Milano Linate – Bari

Az 1713 Milano Linate – Catania

Az 1714 Catania – Milano Linate

Az 1764 Palermo – Milano Linate

Az 1765 Milano Linate – Palermo

Az 2034 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2037 Milano Linate – Roma Fiumicino

Az 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino