Vodka e coma etilico, paura per una 14enne di Lecce al primo giorno di scuola: indagini in corso

Una 14enne è finita in coma etilico dopo aver bevuto vodka durante il primo giorno di scuola a Lecce. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire se si sia trattato di una bravata o di una sfida social. In questo momento la ragazzina si trova all’ospedale sotto osservazione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. A dare l’allarme alcune sue compagne di scuola dopo che la giovanissima si è sentita male nel bagno.

14enne in coma etilico a Lecce

Una 14enne è finita in coma etilico dopo aver bevuto della vodka nascosta in una borraccia nel primo giorno di scuola, a Lecce. L’allarme è stato dato dalle compagne di classe dopo aver notato che la loro amica è collassata dopo aver avuto episodi di emesi. Le ragazze hanno allertato l’assistente scolastica e quest’ultima ha chiamato il 118.

I sanitari sono arrivati con due ambulanze e la 14enne è stata trasportata presso l’ospedale di Tricase. Attualmente si trova ricoverata presso il reparto di pediatria.

Come riporta l’edizione locale del Corriere della sera, nonostante le prime fasi preoccupanti della vicenda la 14enne sarebbe fuori pericolo, ma rimane sotto osservazione.

A portare la borraccia piena di vodka a scuola sarebbe stata la stessa 14enne in accordo con le sue coetanee. Sul caso indagano i carabinieri.

La vodka bevuta nel primo giorno di scuola

Mercoledì 11 settembre è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Intorno alle 12:30 a Lecce, nel corso di una pausa poco prima della fine delle lezioni, una ragazza è riuscita a dileguarsi dal controllo dei docenti e a raggiungere i bagni con alcune compagne di classe.

Con sé aveva una borraccia che conteneva vodka anziché acqua. La piccola comitiva ha iniziato a consumare il superalcolico bevendo come se fossero tanti shottini. Improvvisamente la 14enne ha cominciato a vomitare fino a collassare. In quel momento è stato dato l’allarme.

L’ipotesi della challenge: le indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire il motivo del consumo d’alcol nel corso delle ore di lezione. Secondo le prime ipotesi, le giovani studentesse potrebbero aver partecipato a una challenge per riprendere la bevuta e postarla sui social. Per il momento, tuttavia, questa teoria non trova conferme.

Alle indagini degli investigatori si aggiunge quella interna della scuola, avviata per stabilire se vi siano responsabilità all’interno del personale scolastica. Resta da capire, inoltre, in che modo le minori siano entrate in possesso della vodka, che potrebbe essere stata acquistata o portata da casa.

Nel 2023 un caso analogo ha avuto luogo a Putignano, in provincia di Bari, quando un 11enne è finito in coma etilico dopo aver consumato alcolici durante un pomeriggio trascorso a casa di amici. La comitiva avrebbe fatto rifornimento in un ipermercato del posto.