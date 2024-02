Vodafone down e problemi di connessione dati in tutta Italia, non funziona nemmeno a utenti di Ho-Poste Mobile

Problemi sulla rete Vodafone, soprattutto per quel che riguarda il traffico dati. È quanto denunciano tanti utenti in tutta Italia intorno a metà giornata di martedì 6 febbraio 2024. Si sono verificati dei down per la connessione dati anche su Ho e Poste Mobile.

Connessione dati, down Vodafone, Ho e Poste Mobile: disservizi in tutta Italia

I disservizi sono stati rilevati ampiamente anche dal sito downdetector, che ha registrato un picco di segnalazioni a partire dalle 13 circa. La maggior parte proprio riguardo ai problemi di navigazione.

Come sopra riferito, problemi anche per Ho e Poste mobile. Non un caso visto che i due operatori si appoggiano entrambi proprio sulla rete Vodafone.

I disagi affrontati dagli utenti Vodafone riguardano tutta Italia, con una maggiore concentrazione nel Centro-Nord.