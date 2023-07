Vladimir Putin non andrà in Sudafrica al vertice BRICS: rischia l'arresto dopo il mandato della Corte penale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Niente viaggio in Sudafrica per il presidente russo Vladimir Putin. Il leader del Cremlino non parteciperà al vertice BRICS in programma ad agosto a Johannesburg, in quanto rischia l’arresto a causa del mandato della Corte penale internazionale contro di lui.

Putin non andrà al vertice BRICS in Sudafrica

Vladimir Putin non prenderà parte alla riunione dei capi di Stato dei BRICS (Brasile, Cina, India, Russia e Sudafrica) che si terrà dal 22 al 24 agosto a Johannesburg.

Ad annunciarlo nella giornata di mercoledì 19 luglio è stato l’ufficio del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Al posto di Putin è prevista la presenza del ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

La decisione, è stato spiegato, è stata presa perché se Putin fosse stato presente Ramaphosa sarebbe stato costretto ad arrestarlo a causa del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale a marzo.

Pur essendo un alleato degli Stati Uniti, il Sudafrica non ha mai condannato Mosca per la guerra in Ucraina. Facendo parte della Cpi però, dovrebbe arrestare Putin qualora entrasse nel suo territorio.

Il mandato d’arresto internazionale per Putin

Lo scorso 17 marzo la Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato d’arresto per crimini di guerra in Ucraina contro il presidente russo Vladimir Putin.

Le accuse riguardano la deportazione illegale di migliaia di bambini ucraini dalle zone occupate dall’esercito russo. Mosca non riconosce la validità del mandato di arresto, in quanto non ha mai ratificato lo Statuto di Roma, il trattato che istituì la Corte penale internazionale.

Cosa sono i BRICS

Con l’acronimo BRICS si indica un gruppo di 5 grandi Paesi emergenti composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Si ritiene che questi Paesi abbiano notevoli prospettive di sviluppo economico e crescita demografica, rendendolo sempre più importanti sullo scacchiere internazionale.

Non si tratta di un’alleanza, in quanto i cinque Paesi hanno varie posizioni, anche distanti tra loro: ad esempio Brasile e Sudafrica hanno legami con gli Stati Uniti, mentre tra India e Cina ci sono forti tensioni.

Dal 2009 ogni anno si tiene una riunione dei leader dei cinque Paesi del gruppo.