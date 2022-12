Vladimir Putin guida una Mercedes sul ponte di Crimea: il video virale del presidente trasmesso dalla tv russa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il presidente Vladimir Putin ha deciso di percorrere in auto il ponte che collega la Russia continentale alla Crimea, obiettivo dell’esplosione innescata da un camion bomba lo scorso ottobre, presumibilmente progettata dalle milizie ucraine per lanciare un segnale al Cremlino.

Si tratta infatti di una delle più importanti infrastrutture del Paese, e l’unica che unisce la penisola – controllata da Mosca dal 2014, dopo la discussa annessione – alla terraferma sul versante russo. Il video dell’impresa è divento virale.

Perché Vladimir Putin ha scelto una Mercedes per guidare sul ponte

Vladimir Putin ha guidato una Mercedes per oltrepassare il ponte che collega la Crimea alla Russia. La scelta della macchina non sarebbe stato un messaggio politico.

Mercedes, come molti grandi marchi occidentali, ha smesso di vendere auto in Russia e ha fermato la produzione in loco dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Il presidente avrebbe potuto scegliere un’auto prodotta a Mosca. Quella presidenziale è infatti una Aurus Senat. Tuttavia il Cremlino ha sottolineato che quella usata per oltrepassare il ponte era solo la prima macchina disponibile.

Gli scambi di battute tra Vladimir Putin e il vicepremier russo in tv

Lo Zar, durante la guida, ha parlato delle riparazioni del ponte di Crimea con Marat Chusnullin, vicepremier di Mosca con la delega al progetto. Lo scambio è stato ripreso dalle telecamere della tv di Stato.

Il presidente russo ha anche parlato ai lavoratori all’opera sull’infrastruttura, lunga ben 19 chilometri, che è la via principale con cui arrivano provviste in Crimea. La penisola è utilizzata come campo base per portare avanti le operazioni in Ucraina.

Fonte foto: ANSA Il vicepremier russo Marat Chusnullin (a sinistra) e il presidente Vladimir Putin (a destra).

Il progetto di Vladimir Putin per la Crimea: creare una nuova autostrada

Durante quello che è apparso come un goffo modo di alzare il morale dei russi durante questo difficile periodo, Vladimir Putin ha ipotizzato la costruzione di un’autostrada sul Mare d’Azov per connettere la penisola alla terraferma.

Un secondo ponte servirebbe infatti a scongiurare l’ipotesi di lasciare la Crimea isolata in caso di nuovi attacchi, che secondo il presidente russo potrebbero essere portati avanti dall’Ucraina già nel prossimo periodo.