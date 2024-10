Vladimir Putin e la sua idea di usare le armi nucleari: il retroscena svelato da Woodward del caso Watergate

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Vladimir Putin avrebbe seriamente preso in considerazione l’utilizzo delle armi atomiche alcuni mesi dopo l’invasione dell’Ucraina. A rivelarlo è Bob Woodward, tra i più grandi giornalisti investigativi al mondo (insieme al collega Carl Bernstein contribuì a svelare lo scandalo Watergate negli anni Settanta), nel suo prossimo libro in uscita: War. Secondo quanto sostenuto dall’ex firma di punta del Washington Post, l’intelligence americana riteneva che ci fosse un 50% di probabilità che il capo del Cremlino facesse ricorso al suo arsenale nucleare.

Le rivelazioni su Vladimir Putin e l’uso delle armi atomiche

La rivelazione contenuta nel testo di Woodward si riferisce al periodo immediatamente successivo all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, avvenuta nel febbraio 2022.

In quell’occasione, l’intelligence statunitense avrebbe rilevato “discussioni credibili all’interno del Cremlino”, al centro delle quali ci sarebbe stata la volontà di fare ricorso ad armi atomiche nel conflitto in corso.

Alla luce delle informazioni emerse, Joe Biden avrebbe comunicato a Jake Sullivan, suo consigliere alla sicurezza nazionale, di mettersi in contatto con Mosca e far sapere loro, in linguaggio minaccioso ma ancora diplomatico, quale sarebbe stata l’eventuale risposta americana a quel tipo di azione.

Il presidente degli Stati Uniti avrebbe poi contattato direttamente Putin, inviandogli un messaggio in cui si sarebbe fatto riferimento alle “conseguenze catastrofiche” di una tale decisione

Le minacce nucleari di Vladimir Putin

Dall’inizio della guerra, il leader russo non ha mai smesso di avanzare minacce atomiche nei confronti dell’Ucraina.

L’ultima risale alla fine di settembre, quando il Cremlino ha tracciato un’altra “linea rossa” da non superare per l’esercito di Kiev, ossia un attacco aereo massiccio su territorio russo.

Da mesi ormai l’Ucraina lancia soprattutto missili balistici e da crociera su obiettivi entro un raggio di 200 chilometri dal confine. Per questo, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Putin aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione “una risposta nucleare in caso abbia informazioni attendibili su un lancio massiccio di armi aeree e spaziali che oltrepassino il confine di Stato”.

Chi è Bob Woodward

Bob Woodward, nato il 26 marzo 1943, è un giornalista investigativo americano di fama mondiale, noto soprattutto per la carriera intrapresa al Washington Post.

Fonte foto: GettyImages Woodward durante un vertice internazionale della CNN nel 2022

All’inizio degli anni Settanta, insieme al collega Carl Bernstein, contribuì a svelare lo scandalo Watergate, che portò alle dimissioni del presidente Richard Nixon nel 1974. L’inchiesta rappresentò un vero e proprio spartiacque nella storia del giornalismo internazionale e valse a Woodward il Premio Pulitzer.

Nel corso della sua carriera ha scritto numerosi libri, molti dei quali best-seller, esplorando temi politici e analizzando le amministrazioni presidenziali statunitensi da Nixon fino a Trump.

I suoi testi hanno fortemente influenzato il modo in cui vengono percepite la politica e la trasparenza governativa negli Stati Uniti.