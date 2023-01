Vladimir Putin e la misteriosa donna bionda dalle mille identità che lo segue ovunque. Chi sarà?

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Vladimir Putin appare spesso in foto di rappresentanza circondato da persone di tutti i tipi: militari, politici o semplici lavoratori. Negli ultimi tempi le foto che ritraggono Putin sono al centro di un piccolo giallo che tiene banco sui social e sui giornali. In alcune immagini vicino al presidente russo c’è una misteriosa donna bionda che, di foto in foto, interpreta ruoli sempre differenti.

Chi è la donna bionda che accompagna Putin?

Putin visita le truppe e la misteriosa bionda è in tuta mimetica. Putin è in chiesa e la donna è di fianco a lui con i capelli velati in segno di modestia.

Putin è su una barca e la bionda siede di fronte a lui imbacuccata in una tuta impermeabile arancione. Putin presenzia a una cena di gala e la signora è sempre lì, elegantissima in abito da sera…

Sono diverse, per la verità, le persone che ricompaiono impersonando ruoli differenti nelle varie foto che immortalano Vladimir Putin, ma la signora bionda è quella che spicca di più e che è più riconoscibile.

Come è nato il caso

Il caso è nato per la segnalazione del giornalista bielorusso Tadeusz Giczan. Giczan ha notato che durante il discorso di fine anno di Putin c’erano delle facce che non gli erano del tutto nuove.

Dopo una rapida ricerca iconografica ha trovato la donna bionda sullo sfondo di altre foto che ritraggono Putin.

Nel dare il via al tamtam social e mediatico Giczan ha twittato un collage di immagini con un una scritta ironica: “Una soldatessa, una marinaia, una devota cristiana. Dio opera in modi misteriosi”.

Fonte foto: ANSA 31 dicembre 2022 – Il presidente russo Vladimir Putin parla ad alcuni militari durante una cerimonia di premiazione al quartier generale del distretto militare meridionale di Rostov sul Don, nella regione di Rostov. Di fronte a lui la donna bionda.

La cosa ha destato la curiosità di altri giornalisti come l’autorevole corrispondente della ‘CNN’ Clarissa Ward.

Fra i più caustici c’è Jason Jay Smart, corrispondente per il ‘Kyiv Post’. Smart ha ribattezzato la donna con il nome di ‘Natasha’.

“Natasha, è il momento di diventare un pescatore!”, ha scritto Smart postando la foto della donna in barca.

Una guardia del corpo o una figurante

Il Cremlino non ha finora fornito chiarimenti e le speculazioni si sprecano, fra chi ipotizza che si tratti solo di grandi somiglianze e qualcun altro che parla di attori pagati per interpretare ruoli a uso e consumo di fotografi e cameraman.

Ma la verità potrebbe essere un’altra: le persone potrebbero essere le guardie del corpo di Putin. Oppure nelle occasioni pubbliche Putin potrebbe volere sempre e solo gli stessi figuranti al fine di ridurre il rischio di contrarre il Covid-19.

Attualmente diversi focolai Covid hanno colpito le truppe russe in Ucraina e mancano le medicine per curarli.