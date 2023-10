Vladimir Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco: la rivelazione sull'infarto, "accasciato sul pavimento"

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Vladimir Putin ha avuto in infarto la sera di domenica 22 ottobre. Lo sostiene un canale Telegram, attribuito a ex generali russi del servizio di intelligence estera. Il presidente si sarebbe accasciato sul pavimento di casa sua durante l’infarto e sarebbe stato rianimato. Cosa sappiamo e che impatto sta avendo la notizia sulla guerra con l’Ucraina.

Putin e l’infarto

Putin avrebbe avuto un infarto intorno alle 21 di domenica 22 ottobre, mentre si trovava nella sua residenza privata.

Lo sostiene il canale Telegram General Svr attribuito – senza riscontri, come sottolinea l’Adnkronos – a ex militari russi del servizio di intelligence estera. A rilanciare la notizia è stato il quotidiano inglese Daily Express.

Fonte foto: ANSA Il presidente della Russia, Vladimir Putin

Secondo il canale Telegram, due agenti della sicurezza avrebbero sentito dei rumori dalla camera da letto del presidente, e si sarebbero precipitati dal presidente trovandolo “accasciato sul pavimento“, con al fianco dei piatti e dei bicchieri, probabilmente caduti dal tavolo vicino al materasso.

I medici, già presenti nella residenza, avrebbero quindi “rianimato” Putin dopo avergli diagnosticato un arresto cardiaco, si legge nel post rilanciato dal tabloid.

“Per terra, Putin era preda di convulsioni, con gli occhi che roteavano nelle orbite”, sostiene il canale Telegram.

Il ricovero

Putin, poi, sarebbe stato ricoverato in una stanza della residenza, attrezzata per le emergenze mediche e per la terapia intensiva.

Le sue condizioni sarebbero stabili: si dice che il presidente sia costante monitorato dai medici.

La teoria dei sosia

General Svr è un canale che conta circa 16 mila follower e già in passato aveva parlato delle condizioni di salute di Vladimir Putin: questa volta ha sottolineato che l’arresto cardiaco avrebbe innescato un grave allarme nella cerchia ristretta di potere.

Nelle prossime ore, è la versione del canale Telegram, si terranno riunioni per discutere dei passi successivi in caso di morte.

Sempre secondo questa fonte, i medici avrebbero già stabilito da tempo che il presidente non sarebbe sopravvissuto all’autunno.

Ci sono delle teorie che vorrebbero addirittura la partecipazione di sosia di Putin a tutti i recenti incontri ufficiali e pubblici.

A quanto appreso dall’Adnkronos, in seguito alla notizia sull’infarto sarebbe stata interrotta una riunione dell’agenzia statale per le emergenze nazionali nel distretto di Kiev per approfondire le informazioni.

