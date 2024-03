Vive con il cadavere del padre per 4 mesi a Zagarolo vicino Roma, ma non è una truffa per la pensione: i fatti

Il padre di 77 anni, ex colonnello dell’Aeronautica, era morto da quattro mesi. Il figlio 40enne ha tenuto con sé il cadavere per tutto questo tempo nella casa di famiglia in una zona di campagna di Zagarolo, nei pressi di Roma. Infine si è recato dai carabinieri per chiedere aiuto.

Quattro mesi con il cadavere del padre

Quella che arriva da Zagarolo non sarebbe la classica truffa raccontata dalle cronache: in questo caso non si tratta di un erede che ha occultato la morte del genitore per continuare a incassare indebitamente la pensione. Quella che arriva da un villino alle porte di Roma è una storia di disagio, solitudine e marginalità.

Quando i carabinieri della compagnia di Palestrina e i colleghi del nucleo investigativo di Frascati si sono recati sul posto per verificare la segnalazione, hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione e cumuli di rifiuti sparsi per la casa appestata da odori nauseabondi.

Il cerchio rosso indica la posizione di Zagaloro, comune di quasi 19.000 abitanti a est di Roma.

Uomo affetto da disagio psichico

Dai primi accertamenti sul corpo, il medico legale nominato dalla procura di Velletri ha confermato la morte per cause naturali.

È comunque stato disposto l’esame autoptico per stabilire le cause esatte del decesso. Il 40enne, in evidente stato di disagio psichico, è stato affidato ai servizi sociali.

Altri casi

La storia che arriva da Zagaloro, come detto, è ben diversa dalle più frequenti truffe messe in atto da eredi per continuare a incassare indebitamente la pensione dei congiunti.

Su quest’altro versante, la cronaca recente ha registrato diversi casi. A fine febbraio un uomo di Milano è stato denunciato perché ha tenuto nascosta la morte della madre 93enne.

Da Trani arriva la storia di tre fratelli che avrebbero occultato il cadavere del padre per continuare a incassare la pensione.

Da Verona arriva la storia di una donna morta da 5 anni, il cui figlio continuava a percepire la pensione. Si tratta solo di alcuni casi fra le decine denunciate negli ultimi tempi.