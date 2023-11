VivaRai2, la conduttrice del Tg1 Sonia Sarno si spoglia e balla Grease davanti a un Fiorello incredulo

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Simpatico episodio a Viva Rai2!, il programma mattutino condotto da Fiorello: nella puntata andata in onda venerdì 24 novembre, la conduttrice del Tg1 Sonia Sarno ha ballato in una coreografia vestita da Sandy, la protagonista del celebre musical “Grease”.

Il ballo di Sonia Sarno a Viva Rai2!

Dopo una finta edizione del Tg1 inscenata da Sarno durante la trasmissione (con la scrivania e lo sfondo tipici del telegiornale), la nota conduttrice si è improvvisamente strappata i vestiti, rivelando un costume nero.

A questo punto, la donna ha iniziato a ballare “You’re The One That I Want” e “We Go Together”, entrambe canzoni tratte da “Grease”, famosissimo musical del 1978.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere: qualche mese fa Fiorello, ospite del Tg1, aveva ballato con Sarno “La notte vola“, di Lorella Cuccarini.

Il comico, del resto, spinge spesso personaggi della televisione e dello spettacolo a cimentarsi in esibizioni improvvisate durante il suo programma.

Qualche tempo fa Alessia Marcuzzi aveva ballato tra le macchine, sempre nello stesso tratto di strada di fronte al Foro Italico, a Roma, dove viene registrato VivaRai2!

Il commento di Fiorello

“Io sono senza parole signori, Sonia Sarno del Tg1”, ha commentato incredulo Fiorello, subito dopo la performance.

“Andai ospite al Tg1 e scherzammo facendo due o tre passi di danza – ha proseguito – . Mi ammaliò subito quando vidi quei movimenti e da allora tutti i giorni io: ‘Pronto? Sonia? Ti prego vieni a fare un balletto con noi’. E lei: ‘Io sono una giornalista seria, io non posso’. Devo dire che Sonia si è ritagliata una parentesi nella vita di giornalista come dire: ‘Basta adesso mi lascio andare'”.

Sarno, leggermente in imbarazzo, ha risposto: “Adesso però vado in esilio volontario perché Chiocci questa non so se me la perdona”. Il riferimento era a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1.

Chi è Sonia Sarno

Sonia Sarno è una giornalista e conduttrice del Tg1, originaria di Milano.

Dopo essersi laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e prima di entrare in Rai, ha collaborato con diverse riviste, tra cui L’Alba, La Voce e L’Indipendente.

In seguito è approdata a viale Mazzini, lavorando inizialmente per “UnoMattina” e poi per il Tg1.