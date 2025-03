Vittorio Sgarbi e la malattia, quando in tv David Parenzo provò a scuoterlo: "Combatti, ti rivoglio qui"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Di recente Vittorio Sgarbi ha rilasciato un’intervista nella quale si racconta in maniera inedita, parlando anche della condizione di depressione che sta affrontando. Non molto tempo prima, alcuni segnali si erano palesati durante un’ospitata a L’Aria Che Tira. Il conduttore aveva provato a scuoterlo, anche in maniera provocatoria, ma Sgarbi non rispose alla provocazione.

L’ospitata a L’Aria Che Tira

Vittorio Sgarbi, a L’Aria Che Tira circa due mesi fa, è stato ospite da David Parenzo per presentare il nuovo libro “Natività. Madre e figlio nell’arte”.

Durante l’ospitata, però, il conduttore si è accorto di uno Sgarbi decisamente più pacato del solito. Durante la presentazione, gli ricorda dell’intervista fatta per il Corriere della Sera nella quale racconta una “nuova fase” del critico d’arte. Parenzo dice di essere preoccupato per le condizioni di Sgarbi, perché addirittura avrebbe abbandonato l’utilizzo del termine “capra”.

In foto Vittorio Sgarbi

“Non c’è da preoccuparsi, ho semplicemente detto che non ho uno spirito di contrapposizione e antagonismo che mi induca a dire a qualcuno capra perché ognuno coltiva la capra di se stesso. Era un’esclamazione vittoriosa e…”.

Vittorio Sgarbi e la difficoltà a dormire

C’è un Vittorio più affaticato? Parenzo gli fa notare questa preoccupazione comune da parte del pubblico. Sgarbi spiega che è più faticoso dormire. “Provo a leggere ed è più lento il momento in cui prendo sonno”.

Si parla di ritmi diversi. Il conduttore ricorda quando con Sgarbi si andava ad aprire i musei alle quattro del mattino.

In un’intervista più recente, il critico d’arte ha spiegato che è cambiato il rapporto con il corpo. Prima non si occupava di lui, ora invece deve vedere se riesce a dormire, ad andare in bagno. “Ho un dialogo con il corpo che non avevo avuto mai”, spiega.

I primi segnali della malattia?

David Parenzo, sempre nella stessa ospitata per la presentazione del libro, incita Vittorio Sgarbi. Prima gli fa notare che si trova in una “fase irenica, buona”. Si tratta di un termine che indica ottimismo e pacifismo. Invece il critico stava già manifestando i segnali di una depressione che lo hanno portato al ricovero.

Sgarbi lo ripete più volte, confermandolo. Il conduttore gli dice ancora: “Mi raccomando, combatti”. E aggiunge che lo rivuole presto in trasmissione a mandare ‘a quel paese’.

Poi gli chiede: “Mandami a quel paese almeno una volta. Prova”. Sgarbi gli dice che c’è già. Parenzo insiste, ma Sgarbi scuote la testa: “Non te lo meriti”.