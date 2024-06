Vittorio Sgarbi a Sulmona ma al comizio in piazza ci sono poche persone, lui litiga con una: "Capra, zitto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vittorio Sgarbi sta girando le piazze italiane per incontrare l’elettorato e, magari, convincere qualche dubbioso. Il comizio a Sulmona però non è andato come previsto e la piazza è rimasta vuota. Il candidato alle Europee per Fratelli d’Italia, durante uno scambio con uno dei pochi presenti (circa una ventina secondo le fonti), ha gridato: “Capra, stai zitto!”.

Il comizio a Sulmona

Vittorio Sgarbi è uno dei candidati alle elezioni Europee per Fratelli d’Italia. Nel suo viaggio in giro per l’Italia, ha fatto tappa anche a Sulmona. Pronto per il comizio, la piazza non si è mai riempita.

Poco prima una processione del Corpus Domini è stata seguita da una folla ben più numerosa e il confronto con la piazza di Sgarbi, alla quale hanno assistito circa 20 persone e diversi giornalisti, ha dato materiale per gli avversari politici.

È il caso della senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo, che sulle foto del comizio in Piazza XX Settembre a Sulmona scrive (Facebook): “Sulmona abbraccia Sgarbi, candidato FdI alle elezioni europee […] Questa la foto della folla festante al suo comizio” e posta la foto.

Cosa ha detto Sgarbi?

Il comizio di Sgarbi è stato definito “surreale” per via dell’assenza di persone ad ascoltarlo, tra cui una che lo contesta apertamente. Nel suo discorso l’ex sottosegretario alla cultura ha affermato che è lì per dare voce a chi non ne ha. “Sono qua per i cittadini, per il popolo”.

Ha proseguito: “Io voglio entusiasmo, voglio felicità. Non andate a votare se non siete felici. L’Europa non ha bisogno di un voto forzato, ma di rappresentanti che abbiano idee e pensieri, che parlino latino. Questo serve”.

“Capra, stai zitto” a uno dei presenti

Anche di fronte a una platea molto piccola, Vittorio Sgarbi non ha perso occasione per gridare un “capra” dei suoi rivolto a uno dei presenti.

Dai video in circolazione, non si capisce cosa gli dice la persona dal pubblico. Immediata però la risposta di Sgarbi, che gli risponde di stare zitto e poi ripete il suo slogan preferito: “Capra”. Lo invita ad andare in un paese vicino: “Vai a Pratola. Vattene a Pratola. Capra”. Poi ancora: “Capra”.