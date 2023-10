Vittorio Feltri svela il mistero del tweet in cui parlava della morte: il giornalista operato a un polmone

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

“Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio”. Queste due frasi, lapidarie, pubblicate dall’80enne Vittorio Feltri sul suo account X (fu Twitter) hanno scatenato un’ondata di curiosità e preoccupazione. Il mistero è stato poi svelato.

Vittorio Feltri e il cancro

La preoccupazione è stata alimentata dal fatto che in tempi recenti Feltri è stato operato per un tumore al seno.

“Una piccola cosa”, come la definì il diretto interessato tanto che “dopo l’operazione – spiegò a suo tempo – mi sono rivestito e sono andato al giornale a scrivere un pezzo”.

Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 29, 2023

Per curare quel cancro Vittorio Feltri lasciò il consiglio comunale di Milano nel quale era stato eletto nell’ottobre del 2011.

Vittorio Feltri e il tweet sulla morte

Nella giornata di venerdì 29 settembre Feltri ha pubblicato le frasi incriminate. Dopo 48 ore di mistero è infine giunta la spiegazione.

Incalzato da un giornalista del Corriere della Sera, Feltri ha risposto dapprima stizzito: “Ma io scrivo in italiano, cos’è che non si capisce?”

Poi il chiarimento: “È una constatazione che faccio da quando sono al mondo – ha detto Feltri – a volte si fa fatica anche a morire. Ma io voglio tutt’altro. Io rinuncio a morire. Mi sembra chiaro. Col c… che voglio andare all’altro mondo”.

Reduce da un’operazione al polmone

Feltri è stato operato a un polmone perché l’anno scorso ha avuto un versamento.

“Nella zona del polmone sinistro mi è rimasto un grumo che mi procurava qualche problema”, ha spiegato il giornalista.

“Mi sono affidato ancora una volta alle cure di Giulia Veronesi”, la figlia di Umberto Veronesi.

“Mi ha operato con un robot. In sala operatoria non mi sono accorto di nulla. È stato subito dopo che ho avvertito il peso dell’operazione”.

Se l’intervento è stato veloce e indolore, è il post operatorio a gravare perché “la ripresa è un calvario per chi come me ha 80 anni”, ha spiegato Feltri.

“Ho perso le forze, devo recuperare le energie e i tempi di recupero sono lenti. Ma io mica mollo”, ha assicurato.

“Rimanere bloccati a letto, avvertire la mancanza di forze. Non riuscire a stare in piedi non è una bella sensazione. A quest’età, poi, i cattivi pensieri vengono spontanei“.

Mistero chiarito, dunque.