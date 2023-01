Vittorio Feltri: "Murgia brutta come l'orco, per questo non mi piace". L'attacco via Twitter del giornalista

Vittorio Feltri vs Michela Murgia, di nuovo. Il direttore editoriale del quotidiano Libero ha pubblicato un tweet al vetriolo contro la scrittrice sarda, e non per criticarne l’ideologia progressista o le qualità letterarie: nel mirino di Feltri c’è l’aspetto della Murgia. Il tweet ha scatenato un vespaio di polemiche.

Vittorio Feltri prende in giro l’aspetto di Michela Murgia

“La scrittrice Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco“. Così scrive Feltri su Twitter alle 11:22 della mattina dell’1 gennaio.

Il tweet viene visualizzato quasi 350mila volte e viene apprezzato da oltre 5mila utenti che mettono ‘mi piace’. Ma genera anche 1.700 risposte, la maggior parte delle quali indignate.

All’indignazione degli internauti si associa parte della stampa, specialmente quella orientata a sinistra.

Le accuse a Feltri, in sintesi: cyberbullismo, body shaming, cafonaggine e l’avere poca dimestichezza con gli specchi. Il quotidiano ‘La Repubblica’ si spinge oltre: un commento vergato dalla scrittrice Chiara Valerio accusa Vittorio Feltri di “squadrismo” e “fascismo”.

Vittorio Feltri su Twitter

Da alcuni anni a questa parte Vittorio Feltri ha preso a utilizzare Twitter per lanciare massime filosofiche e invettive contro il nemico di turno.

Il record a Natale, quando il direttore Feltri ha pubblicato ben cinque tweet parlando di festività, matrimonio (due volte), andamento del Paese (in peggio) e povertà.

Vittorio Feltri ha lasciato l’Odine dei giornalisti il 26 giugno 2020, in polemica contro provvedimenti presi ai suoi danni in seguito a dichiarazioni e scritti dal contenuto graffiante.

Da quel giorno il numero di tweet caustici si è moltiplicato. Qualche esempio:

22 dicembre 2022 – “Invece di sparare ai cinghiali di Roma spariamo agli amministratori che hanno riempito la città di pattume, cibo per i suini”.

11 dicembre 2022 – “Tra poco in tv assisteremo all’incoronazione di re Carlo. Che cog***ni”.

7 dicembre 2022 – “Che pa**e il reddito di cittadinanza. Non lavora chi non sa fare un mestiere. La disoccupazione non c’è. Mancano quelli che sanno lavorare”.

2 dicembre 2022 – “Scusate se insisto, ma ai poveri si può dare un consiglio solo: diventate ricchi. Magari lavorando sodo dopo aver imparato un mestiere”.

Vittorio Feltri contro Michela Murgia, i precedenti

Vittorio Feltri è recidivo: lo scorso 1 dicembre il direttore aveva già pubblicato un tweet al vetriolo contro la scrittrice sarda. Ecco il testo:

“La Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega“.

E a ottobre scorso Feltri aveva attaccato Michela Murgia per aver detto la sua sugli articoli da utilizzare per rivolgersi a Giorgia Meloni (“il premier” o “la premier”). Feltri sfogò la sua furia in un articolo di Libero:

“Ciò che più ho trovato ridicolo e bizzarro delle affermazioni di Murgia risiede in queste precise parole: ‘Meloni che pretende l’articolo al maschile sta dicendo che governerà come un maschio’. Io non conosco che due modi di governare: o bene o male. Non ho mai creduto che ci sia una maniera di governare come un maschio e una maniera di governare come una femmina. E quale sarebbe la differenza? Il maschio governa con la testa e la donna con il cuore? O forse il maschio governa con il pis***o e la donna con il cervello? Non comprendiamo queste farneticazioni”.