Vittorio Feltri e il "manganello didattico" della polizia contro gli studenti della Sapienza a Roma: è bufera

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non si placano le polemiche sugli scontri tra polizia e studenti all’Università La Sapienza di Roma in seguito alla decisione del Senato Accademico di non interrompere le collaborazioni con Israele. È bufera sulle parole di Vittorio Feltri che ha definito il manganello delle forze dell’ordine uno “strumento didattico“.

Polizia contro studenti della Sapienza, cosa ha detto Vittorio Feltri

Degli scontri avvenuti martedì scorso alla Sapienza di Roma si è parlato anche durante la puntata de L’Aria che tira su La7 del 17 aprile.

Tra gli interventi dei vari ospiti ha fatto molto discutere quello di Vittorio Feltri, che ha detto di essere convinto che “4 manganellate facciano bene al cervello di chi non ce l’ha“.

“Gli studenti devono studiare – ha affermato l’ex direttore del quotidiano Libero – non devono essere antisionisti a tutti i costi, non devono fare proteste che non riguarda loro, visto che abbiamo un governo e delle persone autorevoli che possono intervenire”.

“La loro opinione è importante – ha aggiunto – ma non si capisce perché debbano scendere in piazza a fare casino e poi si lamentano perché la polizia cerca di contenerli. Il manganello è uno strumento didattico“.

Feltri: “Il manganello è uno strumento didattico”.

Parole che Vittorio Feltri ha ribadito nella rubrica “Il Bamba della Settimana” che tiene su Radio Libertà: “Se molti agenti sono rimasti feriti, significa che questi studenti non sono affatto pacifici: la polizia ha dovuto rispondere”.

Fonte foto: ANSA

La polizia, ha detto il giornalista, “è stata costretta ad intervenire e naturalmente ha usato lo strumento didattico più adatto, cioè il manganello”.

Parole di Feltri, bagarre su La7: Raimo si alza e se ne va

Quanto detto da Vittorio Feltri ha provocato una bagarre nello studio de L’Aria che tira su La7 durante la puntata di oggi 18 aprile.

Al centro di un acceso dibattito sempre il caso degli scontri tra polizia e studenti alla Sapienza. Ad un certo punto il conduttore David Parenzo manda in onda il filmato con l’intervento di Feltri.

Scatenando le ira dello scrittore Christian Raimo, che prima tenta di commentare lamentandosi del livello di dibattito, poi, interrotto, decide di alzarsi e di uscire dallo studio.