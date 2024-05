Vittorio Feltri contro Roberto Benigni dopo la battuta su Papa Francesco e il campo largo alle elezioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo show di Roberto Benigni con Papa Francesco alla Giornata dei Bambini non è piaciuto a tutti. Vittorio Feltri, infatti, ha criticato il comico per la battuta sul Pontefice e il campo largo alle elezioni.

Cosa ha detto Vittorio Feltri su Roberto Benigni

Ospite di ‘Stasera Italia’, Vittorio Feltri ha detto: “Benigni è sempre stato molto simpatico ma ultimamente ha perso molta verve perché le battute sul Papa e sulle elezioni sinceramente mi fanno andare il latte alle ginocchia“.

Non le è piaciuta la battuta sul campo largo tra Benigni e il Papa? Sinceramente mi sembra una banalità. Dopodiché, non è che mi abbia fatto venire i nervi questa cosa. L’ho trovata una banalità e siccome Benigni un tempo era spiritoso, oggi non lo è più“.

Fonte foto: ANSA

Un momento dello show di Roberto Benigni davanti a Papa Francesco in piazza San Pietro, in occasione della Giornata mondiale dei Bambini.

Le parole di Vittorio Feltri sul campo largo

Sempre a ‘Stasera Italia’, Vittorio Feltri ha dichiarato che non vede futuro per il campo largo: “Secondo me il campo largo è già un campo santo, un cimitero. Non mi sembra che dopo la Sardegna abbia ottenuto dei grandi successi. Anche in Sardegna le cose sono andate come sono andate per il semplice fatto che il centrodestra ha presentato un candidato che era praticamente impresentabile”.

Cosa aveva detto Benigni sul campo largo

Roberto Benigni, domenica 26 maggio, ha preso parte alla Giornata mondiale dei Bambini in piazza San Pietro a Roma. Rivolto a Papa Francesco, il comico ha scherzato: “Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, assieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito“.

Benigni ha poi detto: “Santità, vorrei stringerla, baciarla, non so come dimostrarle affetto, amore, potrei ballare un tango qua davanti. Prima di entrare due guardie svizzere mi hanno detto: ‘Lei può fare qualsiasi cosa qui, solo una cosa non può fare: toccare il Papa’. Ma da quando me l’hanno detto ho voglia di fare solo quello”. E poi: “Un bacio però glielo posso dare, a che servono i baci se non si danno? È un bacio che arriva da tutti loro, che ne vale centomila”.