Vittorio Cecchi Gori e la rivelazione di Rita Rusic sull'ultimo ricovero: la mossa decisiva che lo ha salvato

Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ha parlato dell’ultimo ricovero a cui è stato sottoposto a febbraio per problemi respiratori.

La rivelazione di Rita Rusic sulla “salvezza” di Cecchi Gori

Al settimale ‘Gente’, Rita Rusic ha raccontato come è riuscita a salvare l’ex marito Vittorio Cecchi Gori: “Vittorio ha un’età, è in sovrappeso e ha dei problemi che con l’avanzare degli anni non vanno certamente a migliorare. Lo stavo tenendo d’occhio perché negli ultimi tempi non mi convinceva e così l’ho fatto ricoverare prima del suo consueto check up“.

Poi ha aggiunto: “Questa è stata la sua salvezza perché quando la situazione è precipitata lui era già in ospedale. È stato fortunato”.

Il rapporto tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori

Sul suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori dopo la fine del loro matrimonio, Rita Rusic ha spiegato: “Vittorio non ha nessuno e nei momenti difficili sa che può contare su me e su Mario (il loro secondogenito, ndr), perché nonostante tutto, anche se non riusciamo a perdonargli tante cose brutte del passato, siamo qui”.

Rita Rusic ha anche ricordato i primi momenti vissuti con l’imprenditore, ex politico e produttore cinematografico: “Quando conobbi Vittorio, lui viveva ancora con i genitori. Producevano due o tre film all’anno poi assieme abbiamo fatto il grande salto. Quando ci siamo lasciati, dopo vent’anni di matrimonio, producevamo 12 film all’anno e ne distribuivamo 60”.

Il ricovero di Vittorio Cecchi Gori in ospedale

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato per problemi respiratori al Policlinico Gemelli di Roma il 14 febbraio scorso. Il 26 febbraio è stato poi dimesso dal reparto di riabilitazione del Gemelli ed è tornato a casa ai Parioli, assistito dal suo cameriere personale.

Al ‘Corriere della Sera’, dopo le dimissioni, Vittorio Cecchi Gori ha detto: “Sto bene, devo ringraziare il professor Massimo Antonelli, a capo della Terapia intensiva del Gemelli che ha capito subito le criticità e mi ha dato la terapia giusta”.

Sul pomeriggio in cui si è sentito poco bene, ha poi raccontato: “Non riuscivo a stare in piedi, avevo la pressione bassissima, poi ho solo qualche immagine del reparto d’ospedale”.