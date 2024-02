Vittorio Cecchi Gori ancora ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma: cosa filtra dall'ospedale

Ancora ricoverato in terapia intensiva. Vittorio Cecchi Gori è entrato in ospedale lunedì 12 febbraio per alcuni controlli, ma il giorno successivo è stato trasferito in rianimazione per insufficienza respiratoria. L’81enne è ancora al policlinico Gemelli di Roma: cosa filtra sulle sue condizioni.

Come sta Vittorio Cecchi Gori: cosa filtra dall’ospedale

Il policlinico Gemelli ha spiegato che non saranno diffusi bollettini sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori.

Secondo quanto rivelato da fonti sanitarie ad Adnkronos e LaPresse, però, le condizioni del produttore cinematografico sarebbero stazionarie.

Fonte foto: ANSA Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini

Valeria Marini in contatto col medico

Valeria Marini, nella giornata di mercoledì 14 febbraio, aveva spiegato all’Adnkronos di essere in contatto con l’ospedale.

“Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando. L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo, ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”, ha dichiarato la showgirl, ex compagna di Cecchi Gori.

I messaggi degli amici

Oltre a Valeria Marini, tantissime persone dello spettacolo hanno voluto rivolgere un pensiero a Cecchi Gori, come Massimo Boldi o Federico Moccia.

‘Con lui ho fatto almeno una quindicina di film, gli auguro di superare ogni ostacolo come ha già fatto in altre occasioni”, ha dichiarato l’attore, citato da La Nazione.